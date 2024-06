Rick and Morty Staffel 7 endlich bei Netflix und schon auf Platz 1 der Serien-Charts – aber es gibt eine große Veränderung

Endlich ist die 7. Staffel von Rick and Morty auf Netflix zu sehen. Während die Sci-Fi-Kultserie dort bereits die Streaming-Starts stürmt, ist eine Sache in den neuen Folgen völlig anders.

Nachdem die 7. Staffel von Rick and Morty bereits im Oktober 2023 auf Warner TV Comedy ihre Deutschlandpremiere feierte, sind die neuen Folgen des Sci-Fi-Hits nun endlich ins Programm bei Netflix eingezogen. Dass zahlreiche Fans auf diesen Tag bereits sehnlichst gewartet haben, bestätigt ein Blick in die Serien-Charts des Streamers, die Rick and Morty schon seit Tagen an ihrer Spitze sehen.

Doch warten die neuen Folgen mit einer großen Änderung auf, die allerdings nur den Fans auffallen wird, die die Serie im englischen Originalton schauen.

Rick and Morty ist mit Staffel 7 auf Netflix zurück ‒ und neuen Stimmen für die beiden Titelhelden

Nachdem Serienmacher Justin Roiland 2020 wegen häuslicher Gewalt angeklagt wurde, schien die Zukunft der beliebten Zeichentrick-Serie lange Zeit ungewiss. Die Klage wurde wegen unzureichender Beweise offiziell fallengelassen, die Anschuldigungen gegen Roiland wurden jeher jedoch nicht leiser. Mittlerweile gehen Roiland und Rick and Morty getrennte Wege ‒ was auch eine große Änderung für die Serie bedeutete.

Denn Roiland lieh im englischen Original sowohl Rick als auch Morty seine Stimme. Englischsprachige Fans sowie jene internationale Anhänger:innen, die den Originalton bevorzugen, müssen sich in Staffel 7 nun an neue Stimmen für die beiden Titelhelden gewöhnen. In den neuen Folgen ist fortan Ian Cardoni als Wissenschaftler Rick Sanchez zu hören, während sein Enkel Morty Smith von Harry Belden gesprochen wird.

Adult Swim Rick and Morty

In der deutschen Synchronfassung ändert sich durch die Umbesetzung dagegen nichts. Hier leihen Rick und Morty weiterhin Kai Taschner und Tim Schwarzmaier ihre Stimmen.

Wie geht es nach Rick and Morty Staffel 7 weiter?

Eine 8. Staffel von Rick and Morty ist bereits bestätigt. Diese soll 2025 in den USA erscheinen. Wir gehen davon aus, dass die deutsche Erstausstrahlung in zeitlicher Nähe zur US-Premiere stattfinden wird.

