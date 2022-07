Weniger Action: Dafür ist in One Piece Red "Musik ein Schlüsselelement"

Wird One Piece: Red ein Action-Kracher oder ein Musical? Laut Toei Animation soll das Abenteuer "eine doppelte Erfahrung" sein, die alle Fans begeistert.

One Piece: Red wird in wenigen Monaten bundesweit ins Kino kommen. Viele Anime-Fans versuchen sich mit den bisherigen Trailern zu beantworten, was für ein Film das Piraten-Spektakel wohl wird. Nach Toei Animation Europe-Präsident Kochi Ryuji

soll Musik dabei eine der größten Rollen einnehmen. Wird der Kinofilm also eine Enttäuschung für Action-Fans?

Action-Fans kommen auf ihre Kosten: One Piece: Red soll kein Musical werden

Kochi erklärte uns dazu auf der diesjährigen Japan Expo:

In diesem Jahr konzentrieren wir uns auf die Songs. Ich vermeide den Begriff Musical, es geht einfach um Musik. [...] Sie ist eines der Schlüsselelemente von One Piece: Red. Als Fan kannst du also den Film verfolgen, aber auch die Songs für sich. Wie ein Konzert eben. Du kannst also eine doppelte Erfahrung genießen.

Das klingt nach einer Mixtur aus Action und Gesangserfahrung. In welchem Verhältnis beide aufeinandertreffen, ist bisher allerdings schwer zu sagen. Die Hintergrundgeschichte um Sängerin Uta (japanische Sprechstimme: Kaori Nazuka, Gesang von der japanischen Musikerin Ado) und ihren Vater Shanks (jap. Stimme: Shûichi Ikeda) wirkt allerdings etwas zu komplex, um sie allein anhand von Liedern zu erzählen. Die ein oder andere Keilerei ist also zu erwarten.

Wann kommt One Piece: Red ins Kino?

One Piece: Red soll am 13. Oktober 2022 in den deutschen Kinos erscheinen. Er wird sowohl im japanischen Original mit Untertiteln als auch in der deutschen Synchronfassung zu sehen sein.

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



Freut ihr euch auf One Piece: Red?