Wer stiehlt mir die Show? Staffel 10-Promis enthüllt – aber eine Sache stört Fans gewaltig

Wer stiehlt mir die Show? geht bald in die zehnte Staffel und somit in ein Jubiläum. Für seine Show begrüßt Joko Winterscheidt diese Promis.

In Wer stiehlt mir die Show? versuchen drei Prominente und eine Wildcard sich in einer Vielzahl von Spielen für ein Finale gegen Joko Winterscheidt zu qualifizieren und ihm schließlich die Moderation der Show abzunehmen. ProSieben hat nun die Promis für die kommende Staffel angekündigt, unter denen sich wieder ein Rückkehrer befinden wird.

Wer stiehlt mir die Show: Diese Promis sind in der neuen Staffel dabei

In der letzten Staffel von Wer stiehlt mir die Show? kam es zu einer überraschenden Neuerung: Teddy Teclebrhan trat als erster Wiederkehrer ein zweites Mal in der Show an. Auch in der zehnten Staffel ist mit Olli Schulz wieder ein bekanntes Gesicht am Start. Der Sänger war bereits in der vierten Staffel dabei und hat sogar einmal die Show moderiert.

In der Jubiläumsausgabe von Wer stiehlt mir die Show? ist nicht nur Olli Schulz zu sehen. Mit von der Partie sind noch zwei weitere hochkarätige Gesichter. Zum einen gesellt sich der Schauspieler Olli Dietrich dazu, zum anderen ist als einzige Frau die Regisseurin und Schauspielerin Karoline Herfurth am Start.

Weitere TV-News:

Fans freuen sich auf die Promis, doch haben eine Sache auszusetzen

Die Ankündigung der neuen Kandidat:innen wurde von den Fans überwiegend positiv aufgenommen. "Beste Kombi", schreibt ein User auf Instagram. Viele Fans freuen sich auf bestimmte Teilnehmende oder schlagen weitere Kandidat:innen vor, die sie sich für eine Staffel wünschen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch die Ankündigung der Kandidat:innen bleibt nicht ganz ohne Kritik, wie eine Instagram-Nutzerin schreibt: "Warum sind es (fast) immer 2 Männer und 1 Frau in der Show?“ Eine andere Userin fragt: "Kann immer nur eine Frau zur selben Zeit präsent sein?“ Tatsächlich waren bisher nur in der siebten Staffel mit Sarah Connor und Lena Meyer-Landrut zwei Frauen dabei.

Wann es mit der neuen Staffel Wer stiehlt mir die Show? losgeht

Wann genau die neue Staffel starten soll, ist noch nicht bekannt. Für die Jubiläumsstaffel wird jedoch der Herbst angepeilt. Alle bereits veröffentlichten Folgen, darunter auch die Staffel in der Olli Schulz dabei war, sind auf Joyn zu sehen.