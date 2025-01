Wer stiehlt mir die Show?-Starttermin angekündigt: Alle Infos zur 9. Staffel

Wer stiehlt mir die Show? geht in diesem Jahr in die neunte Runde. ProSieben gab jetzt den Starttermin der beliebten Show rund um Joko Winterscheidt bekannt.

Joko Winterscheidt wird demnächst wieder versuchen bei Wer stiehlt mir die Show? seine Sendung als Moderator zu verteidigen. In der Vergangenheit musste er sich immer wieder geschlagen geben. Nun hat ProSieben den Starttermin für die neue Staffel bekannt gegeben - und der ist näher als man denkt.



Wer stiehlt mir die Show?: Starttermin und Kandidat:innen

Die neunte Staffel von Wer stiehlt mir die Show? beginnt am Sonntag, den 2. März 2025. Die Staffel besteht wie immer aus sechs Folgen und wird auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt. Die neueste Folge ist bereits eine Woche vorher auf Joyn+ zu sehen, also könnt ihr mit einem Abonnement des Streaming-Anbieters Wer stiehlt mir die Show? am Sonntag, den 23. Februar sehen.



In der neunten Staffel gibt es neben zwei neuen Gesichtern auch einen Rückkehrer. Heike Makatsch und Rea Garvey wollen Joko zum ersten Mal die Show stehlen. Teddy Teclebrhan ist zum zweiten Mal bei Wer stiehlt mir die Show? dabei. Der Comedian war bereits in der zweiten Staffel Gast, konnte aber noch kein einziges Mal gewinnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das sind die Regeln von Wer stiehlt mir die Show?

Bei Wer stiehlt mir die Show? treten drei prominente Kandidat:innen und eine Wildcard in acht Runden gegeneinander an und gewinnen pro Spiel Punkte. Es gibt drei Gewinnstufen, wobei nach jeder Gewinnstufe der Kandidat mit der niedrigsten Punktzahl die Show verlassen muss und der Kandidat mit der höchsten Punktzahl in der Regel eine Münze erhält. Die Gewinnstufen wechseln nach der vierten, siebten und achten Runde.



Die verbleibende Person tritt im Finale gegen den Host der Sendung an. Wenn die Person gewinnt, wird sie die Show in der nächsten Episode moderieren. Gewinnt der Host, behält er vorerst die Moderation. Das Finale wird wieder von Katrin Bauerfeind moderiert.