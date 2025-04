Wer wird Millionär-Fans wettern gegen RTL: Deshalb steht die Kult-Show in der Kritik

Seit 25 Jahren ist Wer wird Millionär? mit Günther Jauch ein Hit bei RTL. Doch jetzt sorgt die Show online für Ärger. Deshalb sind die Fans so wütend.

Wer wird Millionär? ist eine der erfolgreichsten Quizshows überhaupt. Seit mehr als 25 Jahren gibt es den Dauerbrenner mit Günther Jauch bei RTL zu sehen – und noch ist längst kein Ende in Sicht. Aktuell läuft die große 3-Millionen-Euro-Woche, die für noch mehr Spannung und Nervenkitzel sorgen soll. Online hagelt es jedoch heftige Kritik von den Fans: Aus diesem Grund sind sie total wütend.

Wer wird Millionär-Fans empört: Diese Sache nervt sie an der RTL-Show gewaltig

RTL lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen, um das Konzept von Wer wird Millionär? frisch zu halten. Seit einigen Jahren gibt es deshalb die große 3-Millionen-Euro-Woche zu sehen, bei der die Quiz-Kandidat:innen im Finale auf die schier unglaubliche Gewinnsumme von 3 Millionen Euro hoffen können. Man sollte meinen, dass die Fans richtig happy sind, dass ihre Lieblingsshow an fünf Tagen in Folge in der Primetime zu sehen ist. Leider überwiegt Frust und Unzufriedenheit – wegen zu viel Werbung.

Schon gelesen? Günther Jauch stichelt nach Panne gegen RTL

Auf X (ehemals Twitter) lassen Fans ihrem Ärger freien Lauf und schreiben sich ihren Missmut von der Seele: RTL übertreibe es mit der Werbung. Statt Quizspaß werde das Publikum viel zu häufig aus dem Geschehen gerissen, so die Kritik der genervten Fans:

"Heute bald mehr Werbung als Fragen. Sehr nervig."

"Wie viel Werbung ist das heute bitte?"

"Schon wieder Werbung. Das ist ein Witz"

"Dummes Gequatsche wechselt sich mit Werbung ab."

Ein User machte deutlich, dass es ihm schlichtweg keinen Spaß mehr mache, die Show im linearen TV zu verfolgen. Stattdessen will er bei RTL+ einschalten, wo er weniger mit den unliebsamen Unterbrechungen konfrontiert werde: "Morgen guck ich wieder auf RTL+. Das ist mir absolut zu viel Werbung."

Auch spannend: So viel Werbung ist im TV erlaubt

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Wer wird Millionär schauen

Wer wird Millionär? läuft jeden Montag um 20:15 Uhr bei RTL. Wer die neueste Folge vorab sehen möchte, kann zu einem Abo bei RTL+ greifen. Das Finale der großen 3-Millionen-Euro-Woche gibt es am Donnerstag, dem 24.4.2025, um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen. Bei RTL+ gibt es bereits die gesamte Woche auf Abruf.