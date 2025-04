Nach Wer wird Millionär-Panne stichelt Günther Jauch gegen sein eigenes Team: "Pennbacken"

Wer wird Millionär? läuft seit mehr als 25 Jahren im TV. Obwohl Günther Jauch und seine Crew ein eingespieltes Team sind, sind sie vor Patzern nicht sicher: In der aktuellen Folge kam es zu einem kuriosen Fehler.

Selbst die Profis hinter den Kulissen von Wer wird Millionär? sind nicht davor geschützt, dass bei der Show Fehler passieren. Während der großen 3-Millionen-Euro-Woche kam es zu einem witzigen Patzer, der alle im Studio überrascht hat. Selbst Günther Jauch wusste nicht, wie ihm geschieht.

So kam es zum witzigen Fail bei Wer wird Millionär?

Anfangs wirkt alles ganz normal: Kandidatin Sophie Rykal möchte an Tag 2 der 3-Millionen-Euro-Woche ihr Glück versuchen, um möglichst viel Geld abzusahnen und es bis ins große Finale zu schaffen. (Hier alles über die Regeln des XXL-Spezials nachlesen.) Sie kämpft sich mühelos bis zur 16.000-Euro-Frage vor, die wie folgt lautet: "Wessen 23-jähriger Sohn gab Anfang März sein Debüt als Pitcher in der deutschen Baseball-Nationalmannschaft?" Die Antwortmöglichkeiten sind:

A) Dirk Nowitzki

B) Steffi Graf

C) Jürgen Klinsmann

D) Katarina Witt

Kandidatin Sophie weiß die Antwort nicht, weswegen sie kurzerhand zu einem Joker greift. Sie entscheidet sich für den Telefonjoker, um sich von ihrem Bekannten Florian helfen zu lassen. Wie gewohnt leitet das Team hinter den Kulissen den Anruf in die Wege, doch dabei kommt es zum Fehler: Als der Hörer am anderen Ende der Leitung abgenommen wird, ist nicht Florian am Telefon, sondern ein Mann namens Andreas.

"Pennbacken": Günther Jauch stichelt nach Telefon-Patzer gegen Team

Günther Jauch wirkt sichtlich verdutzt und erkundigt sich, ob er mit dem Telefonjoker spräche: "Sind Sie es, Herr Hupfauer?" Jauch bekommt keine Antwort und da wird es ihm plötzlich klar: Sein Team hat sich verwählt. Als das Publikum versteht, was hier gerade passiert ist, bricht es in schallendes Gelächter aus. Auch Jauch nimmt es mit Humor, aber kann sich eine kleine Stichelei gegen sein Team nicht verkneifen: "Pennbacken, da oben."

Kandidatin Sophie Rykal bekommt zum Glück eine weitere Chance und kann beim zweiten Versuch schließlich doch noch mit Florian sprechen. Leider konnte dieser ihr am Telefon nicht weiterhelfen – er kannte die Antwort auch nicht. Rykal muss also zum 50:50-Joker greifen und kann so die Frage richtig beantworten: Antwort B) Steffi Graf ist korrekt. Somit hat die Kandidatin 16.000 Euro sicher und hat sich automatisch einen Platz im Finale gesichert.

Dann läuft Wer wird Millionär? im TV

Wer wird Millionär? läuft jeden Montag um 20:15 Uhr auf RTL. Wer die neueste Folge vorab sehen möchte, kann zu einem Abo bei RTL+ greifen.