Western-Geheimtipp bei Amazon Prime: Schonungsloser Rache-Thriller mit einem der genialsten Darsteller unserer Zeit

Wenige Themen passen besser ins Genre des Westerns als eiskalte Rache. Und wenige Leute liefern diese Rache schöner und härter als zwei absolute Schauspielgrößen von zwei unterschiedlichen Seiten des Atlantiks.

Rache wird am besten kalt serviert. Bonuspunkte, wenn diese Kälte in tödlichem Kontrast zur sengenden Hitze des amerikanischen Westens und seiner trostlosen Prärie steht. Extra Bonuspunkte, wenn sich dabei zwei Kontrahenten gegenüberstehen, die perfekter nicht gecastet werden konnten und ihr gigantisches Schauspieltalent voll ausleben.

Dabei denkt man bei einem Western selten an einen Dänen und einen Schweden. Doch da stehen sie, die Waffe in der Hand: Mads Mikkelsen, seines Zeichens Bond- und Indiana Jones-Bösewicht und einer der faszinierendsten Darsteller unserer Zeit, und Mikael Persbrandt, blauäugig und abgebrüht. Ihr Gegenspieler: Jeffrey Dean Morgan in all seiner Ekelhaftigkeit, lange, bevor er in The Walking Dead in die Rolle des Negan schlüpfte.

Das Resultat? The Salvation. Ein Rache-Western, der sich trotz seiner Dreckigkeit gründlich gewaschen hat. Und den ihr aktuell im Streaming-Angebot von Amazon Prime sehen könnt.

In The Salvation auf Amazon Prime verliert Mads Mikkelsen alles und sinnt auf blutige Rache

Die Weiten der Prärie. Die Sonne, die unbarmherzig herabbrennt. Nur ein einziges kleines Städtchen, das den Namen kaum verdient, ist in erreichbarer Nähe. Diese trostlos erscheinende Landschaft ist für Jon (Mads Mikkelsen) und seinen Bruder Peter (Mikael Persbrandt) zu einem neuen Zuhause geworden. Denn alles birgt mehr Hoffnung als ihre alte Heimat Dänemark nach dem Krieg, in dem sie als Soldaten dienten.

Nach jahrelangem Warten kommt auch Jons Familie endlich in den USA an. Doch gerade, als alles endlich gut zu werden scheint, kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung und Jon verliert alles. Ohne zu zögern, tötet er die Verantwortlichen. Was er nicht ahnt: Der Mann, den er gerade erschossen hat, hinterlässt mit dem örtlichen Bandenführer Delarue (Jeffrey Dean Morgan) einen Bruder und eine Ehefrau (Eva Green).

Concorde Jeffrey Dean Morgan in The Salvation

Delarue erpresst das Städtchen seit Jahren um Schutzgeld. Er ist ein mächtiger und rachsüchtiger Gegner, der jetzt Jagd auf Jon macht. Die gesamte Stadt wendet sich aus Verzweiflung gegen ihn und seinen Bruder. Alles, was den beiden bleibt, ist die Flucht nach vorn: Sie müssen den Spieß umdrehen und von Gejagten zu Jägern werden.



The Salvation ist ein harter Rache-Thriller mit atemberaubenden Bildern und genialer Besetzung

Der wilde Westen ist ein gesetzloser Ort ohne Herz und Gnade, der in seiner wilden Schönheit erst Hoffnung verspricht, um sie uns dann eiskalt wieder zu nehmen. Dieses Prinzip verdeutlicht The Salvation in jeder Einstellung, jeder Szene. Kristian Levrings Westen ist atemberaubend schön inszeniert und dennoch unendlich herzlos. Blut tränkt den Sand, den man fast zwischen den Zähnen knirschen spüren kann.



Alles hier kennt nur das Gesetz von Fressen oder Gefressen-Werden. Mit Mads Mikkelsen und Jeffrey Dean Morgan fiel die Wahl der Gegenspieler auf zwei Darsteller, die perfekter nicht ausgewählt sein könnten. Einerseits zieht Mikkelsens raues Charisma und emotionale Zerrissenheit uns bedingungslos auf seine Seite. Andererseits bewies Jeffrey Dean Morgan hier lange vor seiner Rolle als Negan, wie widerwärtig er spielen kann.

Concorde Mads Mikkelsen in The Salvation

Dazu glänzen auch Eva Green als stummer Racheengel und Persbrandt als loyaler, zu allem bereiter Bruder. Der Film marschiert gnadenlos vorwärts, immer nur auf das eine Ziel zu: Rache. Rache durch eine Kugel, die für Delarue bestimmt ist. Rache für eine misshandelte Gemeinschaft, eine tote Familie, verlorene Existenzen. Der wilde Westen ist ein gesetzloser Ort ohne Herz und Gnade.

Wer von Mads Mikkelsen mehr über das Gesetz der Rache lernen will, kann das aktuell im Streaming-Abo bei Amazon Prime.

