Wicked 2 hat jetzt schon ein Problem: Diese Neuerungen sollen die Fantasy-Fortsetzung retten

Mit Wicked kam Ende 2024 das Fantasy-Spektakel des Jahres ins Kino. Kann Wicked 2: For Good da mithalten? Die Fortsetzung hat jetzt schon ein großes Problem.

Wicked eroberte die internationalen Kinos Ende 2024 im Sturm und avancierte in Windeseile zum Fantasy-Spektakel des Jahres. Der Film verzauberte Presse und Publikum zugleich mit opulenten Sets, wie auf den Leib geschneiderten Performances von Cynthia Erivo und Ariana Grande sowie starken Musical-Nummern, die nicht nur Broadway-Fans bereits aus dem gleichnamigen beliebten Stück kannten.

Mit Wicked 2: For Good steht für Ende 2025 nun die Fortsetzung in den Startlöchern – doch diese bereitet jetzt schon Sorge.

Die Geschichte von Wicked wurde in zwei Teilen verfilmt: Haben wir die bessere Hälfte schon gesehen?

Die Geschichte von Wicked hätte ursprünglich in nur einem Film erzählt werden sollen, ebenso wie auch das Broadway-Musical die Geschichte an einem Stück erzählt. Regisseur Jon M. Chu entschied sich während der Entwicklung der Verfilmung jedoch, die Filme aufzuteilen, um der Story gerecht zu werden und auch Elemente ausführlicher mit aufzunehmen, die in der Bühnenadaption nur am Rande angerissen werden.

Somit endet Wicked nach der Flucht von Elphaba aus der Smaragdstadt und ihrer Performance von Defying Gravity, was in etwa die Mitte des Broadway-Stücks darstellt. Das Ende des ersten Teils reißt dabei Elphaba und Glinda auseinander, deren aufkeimende Freundschaft das Herzstück des Films bildete. Wicked 2 wird diese eingeleitete räumliche Trennung nun – wenn sich der Film an die Vorlage hält – beibehalten und die Fortsetzung somit zu einem vollkommen anderen Erlebnis machen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Wicked:

Wicked - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die gemeinsame Screentime von Elphaba und Glinda ist jedoch nicht das einzige, was diesem zweiten Teil womöglich fehlt: Es sind auch die stärksten Songs, die Wicked in Teil 1 bereits verpulvert hat. Popular und Defying Gravity bilden Titel, die seit Jahrzehnten über die Grenzen des Bühnen-Musicals hinaus bekannt sind. Mit mehrerer solcher Songs kann Wicked 2 nun nicht mehr aufwarten.

Zugegeben, mit For Good steht Fans noch eine der besten und emotionalsten Nummern des Musicals bevor, die somit aus gutem Grund den Titel der Wicked-Fortsetzung bildet. Doch reicht ein richtig guter Song, um das Fantasy-Sequel zu tragen – zumal uns dieser erst ganz am Ende des Films erwartet?

Wicked 2: For Good bringt komplett neue Songs ein, um das Problem zu lösen

Jon M. Chu und sein Team waren sich dieses Problems offenbar selbst bewusst und haben sich dafür einen Lösungsansatz überlegt: Wicked 2 soll gleich zwei komplett neue Songs beinhalten, die selbst die größten Fans des Broadway-Stücks noch nicht kennen. Diese werden ebenfalls von Stephen Schwartz komponiert, der bereits für den bekannten Wicked-Soundtrack verantwortlich zeichnet.

Ariana Grande teaste einen der neuen Songs kürzlich gegenüber Variety , der einen besonderen Moment für Glinda darstellen wird:

Es ist ein zentraler Moment auf Glindas Weg. Er zeigt eine Seite von ihr, die wir vorher noch nie gesehen haben. Im Broadway-Stück passiert diese Transformation abseits der Bühne. Im Film werden wir die Entscheidung sehen, die definiert, wer sie ist. Es ist ein Privileg, diesen Song zu singen und die erste Glinda zu sein, die ihn zum Leben erweckt.

Über den zweiten neuen Song ist bisher noch nichts Näheres bekannt. Wir dürfen gespannt sein, ob wir es hier mit dem nächsten großen Musical-Hit à la Defying Gravity zu tun bekommen. Das Ergebnis werden wir spätestens ab dem 20. November 2025 auf der großen Leinwand erleben dürfen, wenn Wicked 2: For Good in die deutschen Kinos einzieht.