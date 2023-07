Wie bitte?! Ein Avenger ist seit Jahren ein Alien und niemand hat es bemerkt

Die 4. Folge von Secret Invasion wartet mit einer spektakulären Enthüllung auf. Hinter einem der Avengers versteckt sich hin Wahrheit ein fieser Skrull – doch wie lange schon?

Achtung, es folgen Spoiler!

Nach vier Episoden packt die Marvel-Serie Secret Invasion ihre bisher größte Enthüllung aus. Nachdem im Lauf der vergangenen Wochen mehrere MCU-Figuren gestorben (und teilweise wieder zurückgekehrt) sind, erfahren wir im jüngsten Kapitel, dass es sich bei James "Rhodey" Rhodes in Wahrheit um einen Skrull handelt.

Schockierende Marvel-Enthüllung: Don Cheadles Rhodey ist in Secret Invasion in Skrull

Das ist eine große Sache, denn Rhodes ist nicht irgendeine Figur. Seit Iron Man ist er Teil des Marvel Cinematic Universe. Zuerst wurde er von Terrence Howard gespielt, ehe Don Cheadle die Rolle in Iron Man 2 übernahm. Cheadle hat seitdem in sechs weiteren MCU-Filme mitgespielt und ist als War Machine ein Teil der Avengers geworden.

Darüber hinaus war Cheadle in The Falcon and The Winter Soldier zu sehen und lieh Rhodes in der Animationsserie What If...? seine Stimme. Secret Invasion markiert seinen bedeutendsten MCU-Auftritt seit langer Zeit. Und dann stellt sich heraus, dass wir es in Wahrheit mit einer Bösewichtin zu tun haben: Raava.

Disney Don Cheadle als James "Rhodey" Rhodes in Secret Invasion

Raava, gespielt von Nisha Aaliya, ist der Name des weiblichen Skrulls, der die Identität von Rhodes übernommen hat. Besonders gefährlich ist das, weil Rhodes als Colonel der US Air Force ein Vertrauter des Präsidenten und in wichtige politische Entscheidungen involviert ist. Die Skrull-Invasion ist im vollen Gange.

Secret Invasion: Seit wann ist Rhodes ein Skrull im MCU?

Abseits der akuten Bedrohung stellt sich vor allem eine Frage: Wann hat Raava Rhodes' Identität übernommen? Und verbunden damit: Haben wir den echten Rhodes jemals kennengelernt? Secret Invasion gibt keine konkrete Antwort. Marvel-Chef Kevin Feige lässt aber durchblicken, dass Raava schon länger als Rhodes umherwandert.

Im Gespräch mit Marvel.com sagt Feige:

Uns gefällt die Idee, dass die Fans zurückgehen und sich einige der anderen Auftritte von Rhodey ansehen und erkennen, dass er es nicht war.

Disney Präsident Ritson (Dermot Mulroney) und Rhodes (Don Cheadle) in Secret Invasion

Das klingt nicht so, als wäre Rhodes von Anfang an ein Skrull gewesen. Dennoch macht Feige deutlich, dass wir bereits in vorherigen MCU-Geschichten von Raava getäuscht wurden. Neben Secret Invasion könnte das auf zwei kommende Projekte große Auswirkungen haben: Captain America: Brave New World und Armor Wars.



Im vierten Captain America-Film übernimmt Harrison Ford die Rolle von Thaddeus Ross, der zum neuen Präsidenten wird. Das bedeutet, dass davor noch irgendwas mit dem alten passieren muss – womöglich stirbt er durch Raava. Bei Armor Wars handelt es sich derweil um den ersten MCU-Solofilm mit Cheadle in der Hauptrolle. Doch wen wird er spielen? Den echten Rhodes oder den Skrull-Rhodes?

Podcast: Ist Secret Invasion die Marvel-Serie, die Nick Fury nach 15 Jahren MCU verdient hat?

Acht Monate nach She-Hulk ist das Marvel Cinematic Universe mit der neuen Serie Secret Invasion bei Disney+ zurück. Das Resultat ist erstaunlich ernst und brutal. Im Podcast verraten wir, ob sich ein Blick in die Serie lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ohne Superhelden und Multiversen wird Nick Fury in eine weltweite Skrull-Verschwörung hineingezogen und darf erstmals nach 15 Jahren im MCU die Hauptrolle spielen. Aber ist die Serie mit Samuel L. Jackson und Game of Thrones-Star Emilia Clarke auch gut? Wir haben uns das im Serien-Check der ersten zwei Folgen genauer angesehen.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.