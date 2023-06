Der bisher größte Marvel-Tod von Phase 5 ist eine riesige Enttäuschung – und unfassbar frustrierend

Die 1. Folge der neuen Marvel-Serie Secret Invasion endet mit dem unerwarteten Tod einer wichtigen Figur. Der Moment könnte groß und bedeutend sein, fühlt sich aber komplett falsch an.

Achtung, es folgen Spoiler!

Vergesst alles, was ihr bisher über das Marvel Cinematic Universe zu wissen geglaubt habt. Secret Invasion stellt das riesige Franchise auf den Kopf. Der düstere Thriller, der sich an Spionagegeschichten à la John le Carré orientiert, erzählt von einer riesigen Verschwörung, die das gesamte MCU umkrempeln könnte. Seit drei Dekaden wird die Erde von Aliens infiltriert, die jetzt die Kontrolle an sich reißen.

Secret Invasion, die neueste MCU-Serie bei Disney+, wartet mit einer extrem spannenden Prämisse auf und macht gleich in den ersten fünf Minuten klar, dass wir keiner Figur trauen können. Selbst hinter dem unschuldigen Gesicht von Martin Freeman versteckt sich ein Bösewicht! Nichts und niemand ist in Secret Invasion sicher. Das soll auch das Ende der 1. Folge verdeutlichen. Der Schuss geht aber nach hinten los.

Secret Invasion macht Maria Hill zum Bauernopfer: Cobie Smulders hat Besseres verdient

In den letzten Minuten des Secret Invasion-Auftakts finden wir uns auf einem öffentlichen Platz in Moskau wieder. Nick Fury (Samuel L. Jackson) und sein Team versuchen, einen Anschlag zu vereiteln. Der ehemalige S.H.I.E.L.D.-Chef verkalkuliert sich jedoch gewaltig und muss den Tod seiner ältesten Verbündeten mit anschauen: Maria Hill (Cobie Smulders) wird von dem Skrull Gravik (Kingsley Ben-Adir) erschossen.

Es ist der erste große Tod, den wir in der fünften MCU-Phase bezeugen – vorausgesetzt, es handelt sich um einen richtigen Tod und keinen der vielen Fake-Tode, die wir in den vergangenen Jahren im Blockbuster-Kino erlebt haben. Stand Folge 1 von Secret Invasion sieht es so aus, als weilt Maria Hill nicht mehr unter den Lebenden im MCU. Blut strömt aus ihrer Bauchwunde. Aber Durchschlagskraft besitzt der Augenblick nicht.

Seit elf Jahren ist Cobie Smulders Teil des MCU. Ihren ersten Auftritt als Maria Hill hatte sie in Marvel's The Avengers. Bis heute ist es keinem Film gelungen, der Figur eine Ebene zu verleihen, die über das obligatorische S.H.I.E.L.D.-Gesicht neben Agent Coulson (Clark Gregg) hinausgeht. Secret Invasion wäre die große Chance gewesen, die Figur zu vertiefen. Stattdessen wurde sie einfach als Bauernopfer vorgeführt.

Dem Tod von Maria Hill fehlt jegliche Fallhöhe und er passiert aus den schlimmsten Gründen

Der Tod von Maria Hill soll schockieren und Fury eine Motivation für die restlichen Folgen geben. Es fühlt sich so unfair und falsch an, Smulders nach all den Jahren auf der Ersatzbank für einen vermeintlich großen Moment zurückzuholen, nur, um ihre Figur direkt aus der Serie zu kegeln. Weder Secret Invasion noch das MCU haben irgendeine Vorarbeit geleistet, um diesem Ereignis ein emotionales Grundgerüst zu geben.

Disney Secret Invasion

Einmal mehr wird eine Frauenfigur aus der zweiten Reihe benutzt, um die Charakterentwicklung einer männlichen Figur zu illustrieren, die schon jahrelang eine Schlüsselrolle einnimmt. Abgesehen davon fehlt dem Verlust jegliche Fallhöhe. Es ist ein kalkulierter Tod, der als Kick-off für eine neue Serie dient, die noch kein Standing im popkulturellen Diskurs hat. Groß genug, um Fans kurz wachzurütteln, aber klein genug, um danach einfach weiterzumachen.

Es gibt genau eine Szene in Secret Invasion, die die Beziehung zwischen Hill und Fury erforscht: Wenn die beiden beim Wiedersehen nach langer Zeit – halb entfremdet, halb verbunden über gemeinsame Erinnerungen – an einem Schachbrett sitzen. Eigentlich ist das ein schönes Bild, um zwei Figuren zwischen Freundschaft und Strategie zu positionieren. Aber Secret Invasion kommt nie darauf zurück.

In Secret Invasion wird deutlich, was das MCU in den vergangenen Jahren verpasst hat

Die Szene hinterlässt einen unangenehmen Alibi-Geschmack. Sie existiert, um dem späteren Tod zumindest irgendeine Bedeutung zu geben. Aber etwas Aufrichtiges, das uns die innere Zerrissenheit der Figuren wirklich spüren lässt, existiert nicht. Maria Hills Tod fühlt sich bedeutungslos an – aber nicht bedeutungslos im Stile eines unterkühlten Spionage-Thrillers, der trostlose Opfer in Einsamkeit fordert.

Disney Secret Invasion

Hills Tod entsteht aus einem Effekt-Denken heraus und nicht aus der Geschichte. Die 1. Folge von Secret Invasion will mit einem großen Knall enden und wählt den einfachsten Weg. Für eine Serie, die mit so vielen Zwischentönen und Ambivalenzen arbeiten könnte, ist das ein enttäuschender Einstand. Statt uns den Boden unter den Füßen wegzureißen, fühlt sich alles auf einmal nur noch gleichgültig an.

Mitten in Phase 5 steht das MCU vor einem Problem: Figuren, die nie richtig ausgebaut wurden, sollen aus dem Nichts eine große Storyline stemmen. Sie besitzen jedoch keine Geschichte, auf die sie zurückgreifen können, um ihren jetzigen Handlungen Gewicht zu verleihen. Hills und Furys Erinnerungen sind pure Behauptung. Die Figuren werden auf dem MCU-Schachbrett nur herumgeschoben, ohne Gefühle und ohne Strategie.

Podcast: Ist Secret Invasion die Marvel-Serie, die Nick Fury nach 15 Jahren MCU verdient hat?

Acht Monate nach She-Hulk ist das Marvel Cinematic Universe mit der neuen Serie Secret Invasion bei Disney+ zurück. Das Resultat ist erstaunlich ernst und brutal. Im Podcast verraten wir, ob sich ein Blick in die Serie lohnt.



Ohne Superhelden und Multiversen wird Nick Fury in eine weltweite Skrull-Verschwörung hineingezogen und darf erstmals nach 15 Jahren im MCU die Hauptrolle spielen. Aber ist die Serie mit Samuel L. Jackson und Game of Thrones-Star Emilia Clarke auch gut? Wir haben uns das im Serien-Check der ersten zwei Folgen genauer angesehen.

