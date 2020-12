Wie gut kennst du Der Herr der Ringe wirklich? Beweise es im Zitate-Quiz

Die Der Herr der Ringe-Trilogie hat ein paar markige Sprüche hervorgebracht. Kannst du die Zitate richtig vervollständigen? Zeige dein Können im Quiz.

Du hast die Der Herr der Ringe-Trilogie schon deutlich mehr als einmal gesehen und kannst ganze Passagen aus Peter Jacksons Filme mitsprechen? Dann bist du hier genau richtig, denn wir testen dein Mittelerde-Wissen anhand von Filmzitaten.

Nachdem du zuletzt schon im Herr der Ringe-Persönlichkeitsquiz herausfinden konntet, welcher Gefährte in dir steckt, sind jetzt deine (spitzen?) Ohren und deine scharfe Erinnerung gefragt: Wer hat was gesagt? Und wie war nochmal der genaue Wortlaut?

Das Herr der Ringe-Zitate-Quiz: Wie geht der Spruch richtig?

Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu ... schinden? Wenn es drauf ankommt, ist die Erinnerung an Filmzitate aus Der Herr der Ringe nicht immer ganz zuverlässig.

Frodo in Bedrängnis ... du auch beim Herr der Ringe-Zitate-Quiz?

Klar, Gandalf liefert in Der Herr der Ringe die Weisheiten und Legolas die knackigen One-Liner. Keiner kann so schön herzzerreißend "Oh Sam" sagen wie Frodo und Merry und Pippin haben definitiv die besten Scherze auf Lager.

Wer was genau und in welchem Herr der Ringe-Film zum Besten gegeben hat, stellen wir jetzt auf die Probe. Starte also den Herr der Ringe-Test und finde heraus, ob ein Zitate-König oder eine Sprüche-Königin in dir steckt. (Grundlage sind hier die Kinofilm-Fassungen.)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Apester, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Apester Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenn du schon auf die nächste Herausforderung aus bist, solltest du einen Blick darauf werfen, was wir alles schon zur neuen Herr der Ringe-Serie bei Amazon wissen. Auch diese wird bestimmt ein paar denkwürdige Sprüche hervorbringen, die in die Analen von Mittelerdes Film- und Seriengeschichte eingehen.

