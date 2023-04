Wie Inglourious Basterds 2 von Tarantino: Netflix-Trailer zu deutschem Nazi-Western Blood and Gold sieht unfassbar gut aus

Netflix hat den neuen Trailer zu Blood and Gold veröffentlicht. Der Nazi-Western wirkt, als hätte Quentin Tarantino Inglourious Basterds 2 gedreht. Und verspricht jede Menge Spaß.

Blutrünstige SS-Schergen, ein grobschlächtiger Deserteur und ein gewaltiger Goldschatz. Das sind nicht die Hauptbestandteile eines Inglourious Basterds-Sequels von Quentin Tarantino, sondern des Netflix-Action-Krachers Blood and Gold. Dem neuen Trailer nach zu urteilen, sollte kein Fan des Pulp Fiction-Regisseurs den Film verpassen.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Blood and Gold an:

Blood and Gold - Trailer (Deutsch) HD

Netflix-Action begibt sich mit Nazi-Western auf Quentin Tarantino-Spuren

Blood and Gold spielt im Frühjahr 1945. Der Deserteur Heinrich (Robert Maaser) wird von der SS aufgeknüpft, im letzten Moment aber von der Bäuerin Elsa (Marie Hacke) gerettet. Heinrich will eigentlich nur nachhause zu Frau und Tochter, stolpert dabei aber erneut über finstere SS-Schergen. Die nehmen auf der Suche nach einem jüdischen Goldschatz ein ganzes Dorf in die Mangel, haben die Rechnung aber ohne die beiden Nazigegner gemacht.

Der blutige Feldzug gegen die Faschisten erinnert dabei in Story wie Inszenierung stark an Til Schweigers Szenen aus Tarantinos Inglourious Basterds. Regie führte Peter Thorwarth, dessen Film Blood Red Sky bereits in Genre-Kreisen gefeiert wurde.

Wann kommt Blood and Gold zu Netflix?

Blood and Gold soll am 26. Mai 2023 bei Netflix erscheinen. Vor der Kamera zu sehen sind neben Maaser und Hacke unter anderem Alexander Scheer (Gundermann) und Juri Raphael Senft (Im Nachtlicht).

