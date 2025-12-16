Wie viele Folgen hat Fallout Staffel 2? Dann könnt ihr das Finale streamen

Fallout Staffel 2 ist mit der ersten Folge bei Amazon Prime Video gelandet. Wir erklären, auf wie viele Episoden ihr euch freuen könnt – und wann das Ende zu sehen ist.

Die unterhaltsamste Apokalypse seit langem ist endlich wieder da: Fallout Staffel 2 Episode 1 ist bei Amazon Prime Video gelandet. Der Streamer hat die Veröffentlichungsweise geändert und die Folgen erscheinen dieses Mal nicht auf einen Schlag, sondern wöchentlich. Aber wie viele gibt es? Und wann läuft das Finale?

Alles, was ihr zum Umfang von Fallout Staffel 2 wissen müsst

Genau wie Staffel 1 hat auch Fallout Staffel 2 acht Folgen. Die Episoden 2-7 werden in den kommenden Wochen im Dezember und Januar veröffentlicht. Alle Episoden sind etwa zwischen 40 und 55 Minuten lang.

Das große Finale erwartet euch am 4. Februar 2025. Dann heißt es erneut Abschied nehmen von der dystopischen Welt der Spieleadaption. Wann und ob eine dritte Staffel erscheint, ist bisher nicht klar.

Schaut hier den Trailer zu Fallout Staffel 2:

Fallout Season 2 - Trailer (Deutsch) HD

Was passiert in Fallout Staffel 2?

Fallout Staffel 2 schließt beinahe nahtlos an das Finale der ersten Staffel an: Lucy (Ella Purnell) und der Ghul (Walton Goggins) verfolgen Lucys skrupellosen Vater (Kyle MacLachlan) durch die Mojave-Wüste bis in die Metropole New Vegas. Währenddessen ist Maximus (Aaron Moten) in seiner Stählernen Bruderschaft zu einer Autoritätsperson aufgestiegen – und muss sich bald mit einem drohenden Bürgerkrieg herumschlagen.

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.