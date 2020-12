Will Smith & Chris Hemsworth bei Disney+: Neue Serien von Star-Regisseur vorgestellt

Was haben ausgerechnet Will Smith, Chris Hemsworth & Darren Aronofsky mit Disney+ zu tun? Sie werden uns zwei neue Serien präsentieren mit ungewöhnlichen Rollen für die Stars.

National Geographic gehört zu Disney+. Vorgestern beim Investor Day gab es nicht nur Berichte über einige neue Marvel-Filmen und -Serien, Pixar-Animationen sowie zahlreiche Star Wars-Neuigkeiten, sondern auch Informationen zu neuen National Geographic-Projekte.

Zwei Serien-Projekte sind uns dabei besonders ins Auge gefallen, denn sie präsentieren uns Will Smith, Chris Hemsworth und Darren Aronofsky in ungewöhnlichen Rollen.



Will Smith - Geheimnisse der Natur entschlüsseln

Will Smith wirkt in einiges Dingen immer noch wie ein großes Kind. Dies wird in dem geplanten Projekt Welcome to Earth eine Rolle spielen. Der Hollywood-Star wird eine globale Reise unternehmen, um die Geheimnisse von außergewöhnlichen und unerklärlichen Phänomene der Natur zu entschlüsseln.

Das Staunen und die Neugierde des Schauspielers sind in seinen Social Kanälen schon mehrfach aufgefallen. In Welcome to Earth bereist er jede Episode eine neuen Ort und dürfte aus dem Staunen nicht mehr herauskommen: Die Mission des Teams ist es nämlich, Dinge und Orte jenseits der menschlichen Wahrnehmung aufzuspüren. Gemeinsam können wir mit dem Star verborgene Welten entdecken.

Chris Hemsworth - Den Altersprozess aushebeln

Avengers-Star Chris Hemsworth stellt sich in Limitless With Chris Hemsworth einigen Prüfungen und Herausforderungen, um die Grenzen seines Körpers und seiner Leistungsfähigkeit auszutesten. Seine Muskelmasse haben wir bereits mehrfach gesehen: Sie jagt nicht nur Kollegen Angst ein.



In der geplanten Serie beschäftigt sich der Thor-Darsteller mit dem Alter. Es geht unter anderem darum, den Alterungsprozess aufzuhalten und das volle Potenzial des menschlichen Körpers zu entdecken. Wissenschaftlich hat sich vieles entwickelt, von dem wir bisher nicht annahmen, dass es überhaupt umsetzbar ist. Chris Hemsworth wird uns zeigen, was aktuell für unsere Körper möglich ist.

Darren Aronofsky steckt als Produzent hinter beiden Projekten

Darren Aronosfsky ist bekannt für Filme wie The Wrestler, Black Swan und Noah. Seine Produktionsfirma Protozoa Pictures ist bei beiden National Geographic-Projekten federführend. Der Filmemacher hat die Projekte entwickelt und produziert sie.



