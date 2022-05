Will Smith hat bei Netflix seinen ersten großen Auftritt seit dem Oscar-Skandal – mit einem Haken

In der neuen Staffel der Netflix-Talkshow mit David Letterman ist neben Ryan Reynolds auch Will Smith zu Gast. Aussagen zur Oscar-Kontroverse solltet ihr aber nicht erwarten.

Neben seiner Dankesrede und einem Instagram-Post hat Will Smith noch kein öffentliches Interview zu seiner großen Oscar-Kontroverse gegeben. Jetzt wurde enthüllt, dass sich der Schauspieler unter den Gästen der kommenden 4. Staffel My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman befindet. Die Sache hat allerdings einen großen Haken.

Will Smith-Interview für Netflix wurde vor den Oscars aufgezeichnet

Wie der Hollywood Reporter berichtet, stehen jetzt alle Gäste für die kommende Staffel der Netflix-Talkshow mit David Letterman fest. Neben Will Smith werden Ryan Reynolds, Cardi B, Kevin Durant, Billie Eilish und Julia Louis-Dreyfus in den 6 Folgen dabei sein. Wer auf ein Interview mit Smith zu dem Oscar-Vorfall hofft, wird aber enttäuscht. Alle Episoden wurden vor der Award-Verleihung aufgezeichnet.

Aufgrund der Ohrfeige, die Smith Chris Rock live verpasste, wurde er von der Academy bereits für 10 Jahre von der Verleihung ausgeschlossen. Außerdem liegen mehrere geplante Projekte mit dem Star wie Bad Boys 4 vorerst auf Eis.

Wann es zum ersten Interview mit Will Smith zu der Oscar-Kontroverse kommt, steht zurzeit nicht fest. Die 4. Staffel My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman mit einem Will Smith-Gespräch vor den Oscars steht ab dem 20. Mai bei Netflix zum Streamen bereit.

