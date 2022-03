Will Smith schwärmt schon jetzt von Sequel seines Sci-Fi-Hits: Die größte Frage bleibt aber offen

Im Interview schwärmt Will Smith von der Idee zu I Am Legend 2. Das wohl größte Rätsel bleibt aber weiterhin ungeklärt.

15 Jahre nach dem Kinostart wurde ein Sequel zu I Am Legend mit Will Smith angekündigt. In der Fortsetzung des postapokalyptischen Sci-Fi-Überlebenskampfs bekommt der Star Unterstützung von Creed- und Black Panther-Star Michael B. Jordan.

In einem aktuellen Interview hat Will Smith über die Gründe gesprochen, wieso er Lust auf I Am Legend 2 hat. Die größte Frage nach dem Ende des Vorgängers bleibt aber weiterhin offen.

Will Smith schwärmt von guter Idee für I Am Legend 2 – aber verrät leider nicht mehr

Im Gespräch mit Entertainment Tonight sagt der Schauspieler, dass sein neuer Co-Star Michael B. Jordan an der Idee für I Am Legend beteiligt war:

Die Idee kam auf. Ich kann noch nicht darüber sprechen. Aber es ist ein wirklich, wirklich cooles Konzept und er war an der Entwicklung der Idee beteiligt.

Dieses geheimnisvolle Konzept hat Smith schließlich davon überzeugt, auch bei dem Sci-Fi-Sequel mitzumachen:

Es war einer dieser Filme, die ich in Ruhe lassen wollte, und dann hörte ich die Idee. Das könnte funktionieren. Ich denke, wir können das tun.

Schwelgt mit dem deutschen I Am Legend-Trailer mal wieder in Nostalgie:

I Am Legend - Trailer (Deutsch) HD

Durch diese knappen Aussagen zu I Am Legend 2 bleiben Fans immer noch mit der größten Frage alleine: Wie kehrt Will Smiths Hauptfigur Robert Neville im Sequel zurück, nachdem er sich im Finale von Teil 1 geopfert hat und eigentlich gestorben ist? Genauere Infos dazu werden wir wohl noch erfahren.

Wann kommt der neue Sci-Fi-Kracher mit Will Smith in die Kinos?

Wann I Am Legend 2 hierzulande erscheinen soll, ist noch nicht sicher. Da sich das Projekt in einer frühen Phase der Entwicklung befindet, ist mit einem Kinostart nicht vor Ende 2023 zu rechnen.

