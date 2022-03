Überraschung für Sci-Fi-Fans: Einer von Will Smiths besten Filmen wird nach 15 Jahren fortgesetzt

Einer von Will Smiths besten Sci-Fi-Filmen soll schon länger eine Fortsetzung bekommen. Jetzt geschieht es tatsächlich, ganze 15 Jahre nach Teil 1.

Überlebenskünstler Robert Neville in I Am Legend ist eine von Will Smiths besten Sci-Fi-Rollen. So gut und komplex offenbar, dass Impfgegner den Sci-Fi-Film auch 15 Jahre nach Kinostart noch missverstehen. Dazu wird es in Zukunft weiter Gelegenheit geben: Der dystopische Film soll tatsächlich fortgesetzt werden.

Will Smith schlüpft bald erneut in seine beste Sci-Fi-Rolle

Das berichten nun mehrere Medienseiten (via The Hollywood Reporter ). Demnach soll Smith als Neville zurückkehren und bekommt im Cast Gesellschaft von Michael B. Jordan (Black Panther). Mit Akiva Goldsman ist außerdem einer der Autoren des ersten Teils mit an Bord.

Achtung, es folgen Spoiler zu I Am Legend!

Bei aller Vorfreude dürften sich Fans allerdings die Frage stellen, wie Smiths Figur in Teil 2 zurückkommen kann: Immerhin starb sie im Finale des ersten Teils. Wie genau die Story aussehen wird und ob es sich womöglich um ein Prequel handelt, ist noch nicht klar.

Alte Pläne zu I Am Legend 2: Kehrt Will Smith als Klon zurück?

Wann kommt der neue Sci-Fi-Kracher mit Will Smith in die Kinos?

Wann der Film hierzulande erscheinen soll, ist ebenfalls noch nicht sicher. Da sich das Projekt in einem sehr frühen Stadium zu befinden scheint, ist mit einem Kinostart vor Ende 2023 nicht zu rechnen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

