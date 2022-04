Will Smiths Action-Durchbruch wäre fast gescheitert – und der Grund macht wütend

Die Bad Boys-Filme gehören zu den größten Hits in Will Smiths Karriere. Beinahe wären sie jedoch nie entstanden. Regisseur Michael Bay erzählt von den Hürden, die er beim Dreh des ersten Teil überwinden musste.

Mit seinem Actionkracher Ambulance bringt Michael Bay aktuell die Kinos zum Beben. Im Zuge der Promo-Tour gibt der Regisseur zahlreiche Interviews und blickt auf sein Schaffen zurück. Im Gespräch mit Entertainment Weekly kommt er auf den Film zu sprechen, der nicht nur seine Karriere maßgeblich beeinflusst hat: Bad Boys.

Auch Will Smith verdankt dem durchschlagenden Erfolg des ersten Bad Boy-Films eine Menge. Nachdem er durch die beliebte Sitcom Der Prinz von Bel-Air Bekanntheit erlangte, wurde er hier als Actionstar auf der großen Leinwand neu geborgen. Wie sich herausstellt, hatte das Studio, Sony, jedoch kein Vertrauen in das Projekt.

Bad Boys: Sony hatte kein Vertrauen in Michael Bays Actionfilm mit Will Smith

Sony zögerte mit der Produktion von Bad Boys und rückte nur ein kleines Budget raus. Die Geschichte erinnert an die Erfahrungen, die Smith bei Independence Day gesammelt hat. Sowohl bei Bad Boys als auch bei dem Sci-Fi-Kracher vertrauten die jeweiligen Studios nicht in die Besetzung der Hauptrolle mit einem Schwarzen Schauspieler.

Gegenüber Entertainment Weekly erzählt Bay:

Sony glaubte nicht an den Film, weil sich zwei Schwarze Schauspieler [in den Kinomärkten] im Ausland nicht verkaufen. Die hatten kein Vertrauen. Ich habe James Camerons True Lies geschaut und dachte mir: 'Oh mein Gott, dieser Typ hat so viel Geld zur Verfügung.' Ich habe nur 9 Millionen Dollar. Und sie haben mir sogar den Hahn zugedreht – wortwörtlich. Sie haben den Strom abgestellt. So unhöflich waren sie bei diesem Film.

Hier könnt ihr den Trailer zum neusten Bad Boys-Film schauen:

Bad Boys For Life - Trailer 2 (Deutsch) HD

Schlussendlich verwandelte sich Bad Boys in einen großen Erfolg für Sony. Während der Film in den USA 65 Millionen Dollar einspielte, brachte er es weltweit auf 141 Millionen Dollar. Der zweite Teil, Bad Boys II, konnte die Summe mit 273 Millionen Dollar fast verdoppelt, kostete allerdings auch deutlich mehr: 130 Millionen Dollar.



Bad Boys For Life wurde wieder mit einem moderaten Budget von 90 Millionen Dollar gedreht. Mit einem Einspielergebnis von 426 Millionen Dollar ist er der erfolgreichste Teil der Reihe. Nach Will Smiths Oscar-Skandal hat Sony die Arbeit an der nächsten Fortsetzung vorerst offenbar aber unterbrochen.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im April 2022

Ihr seid auf der Suche nach Streaming-Tipps? Wir sind die Serienstarts bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im April 2022 durchgegangenen und verraten euch im Podcast, welche Serie sich wirklich lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Zeitreise-Serien, die beste deutsche Comedy-Show oder die finale Staffel des Breaking Bad-Spin-offs Better Call Saul: Im April gibt es einige interessante Serien zu entdecken. Alle Details erfahrt ihr im Podcast.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wollt ihr noch einen weiteren Bad Boys-Film mit Will Smith sehen?