Will Smiths erster Film seit Oscar-Skandal: Co-Star hat ihm 6 Monate (!) lang nicht in die Augen geschaut

Für Emancipation spielte Ben Foster einen Sklaven-Jäger auf der Suche nach Will Smiths Hauptfigur. Am Set steigerte sich der Star so sehr in seine Rolle rein, dass er Smith monatelang ignorierte.

Auf Apple TV+ könnt ihr seit kurzem den ersten Will Smith-Film seit seinem Oscar-Skandal 2022 streamen. In Emancipation spielt er nach einer wahren Geschichte den Sklaven Peter, der zur Armee der Nordstaaten flieht. Mit dabei ist auch Ben Foster, der einen gnadenlosen Sklaven-Jäger auf der Suche nach Smiths Hauptfigur verkörpert. Am Set nahm er seine Rolle so ernst, dass er Smith monatelang ignorierte. Schaut hier noch den deutschen Emancipation-Trailer: Emancipation - Trailer (Deutsch) HD Am Emancipation-Set sah Ben Foster Will Smith nicht mal in die Augen Laut Independent sprach Smith als Gast beim Red Table Talk darüber, dass sich sein Co-Star am Emancipation-Set in eine konsequente Form des Method Actings reingesteigert hat: Ben ist einfach an mir vorbeigelaufen und hat nichts gesagt. Ich dachte: 'Oh, er muss mich nicht gesehen haben.' Und dann sprach er sechs Monate lang nicht mit mir, er nahm keinen Augenkontakt mit mir auf, er sagte kein Wort. Er hat mich sechs Monate lang nicht anerkannt. Zum Weiterlesen: "Fast unerträglich": Der neue Will Smith-Film erntet gemischte Kritiken, aber eine Alligator-Kampfszene klingt absolut unglaublich

Smith war zuerst verwirrt, doch dann begriff er Fosters radikalen Ansatz für die Stimmung am Set. Am allerletzten Drehtag streckte Foster Smith dann seine Hand entgegen und sagte: "Schön, dich kennenzulernen." Als die beiden danach zusammen auf Pressetour gegangen sind, hat Smith seinen Co-Star erst gar nicht wiedererkannt. Im Gegensatz zur harten, abweisenden Art am Set hielt er Foster hier für eine sehr liebenswürdige Seele. Jetzt im Heimkino: Der vielleicht beste Film 2022 * Emancipation könnt ihr bei Apple TV+ streamen.

