Will Smiths Sci-Fi-Film Men in Black hat Millionen für Monster ausgegeben und wir haben es nie gesehen

Viele Sci-Fi-Fans erinnern sich gern an das Men in Black-Finale. Will Smith kämpfte dort ursprünglich gegen einen teuren Animatronic-Roboter, der dann dem CGI zum Opfer fiel.

Men in Black ist einer der definitiven Meilensteine des Sci-Fi-Genres und zeigt Will Smith in einer seiner besten Rollen. Fans halten den Film für perfekt. Doch ursprünglich sollte der Hauptdarsteller im Finale gegen einen riesigen Alien-Roboter kämpfen. Die Macher verwarfen die Idee dann aber, weil sie den Film zu langweilig fanden.

Will Smiths Kampf gegen Sci-Fi-Roboter in Men in Black war zu langweilig Das enthüllten Regisseur Barry Sonnenfeld, Autor Ed Solomon und Produktionsdesigner Bo Welch im Gespräch mit Inverse . Ursprünglich sollte das riesige Kakerlaken-Alien im Finale des Films nämlich von einem unglaublich teuren Animatronic-Roboter statt in CGI-Form dargestellt werden. Das riesige mechanische Gestell war allerdings sehr unbeweglich. Und Sonnenfeld brauchte für das Ende des Films Action und Bewegung: Ich sagte immer wieder: "Wir haben hier eine Action-Abenteuer-Komödie mit zu wenig Action und zu wenig Abenteuer." Unser Techniker hatte etwa eine Million Dollar für ein Animatronic-Monster ausgegeben. Es konnte sich beugen, aber nicht laufen. [Daher] war das ursprüngliche Ende ein langes Gespräch zwischen Will und dem Alien. Schließlich sagte unser Produzent: "Dieses Ende können wir nicht drehen." Also machten wir es mit CGI. Durch die Verwendung der Computertechnik waren die Macher in der Lage, das Alien mit rasanten Bewegungen in eine Action-Szene einzubauen. Es war die richtige Entscheidung. Auch wenn das Pixel-Monster heute sichtbar betagt aussieht, ist das Finale immer noch eine der dynamischsten Sequenzen des Films.

Hättet ihr gerne ein Animatronic-Monster im Finale gesehen?