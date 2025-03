William Shatner war nur die zweite Wahl für Captain Kirk – so bekam er die Rolle

Als Captain Kirk prägte William Shatner eine ganze Generation an Star Trek-Fans – um ein Haar hätte jedoch ein anderer seine Rolle bekommen.

Wir kennen ihn alle: James Tiberius Kirk. Der ikonische Kapitän aus Raumschiff Enterprise, der gern mal mit seinem Rabauken-Image spielt, sich in leidenschaftliche Liebschaften stürzt und seine Crew von einem Weltraum-Abenteuer ins nächste führt. William Shatner lieh dem ersten wiederkehrenden Star Trek-Kapitän über Jahrzehnte hinweg Stimme und Gesicht. Das Leben und die Karriere des heute 91-Jährigen sind untrennbar mit Star Trek verwoben und er schließt seine Rückkehr bis heute nicht aus.

Doch tatsächlich war William Shatner bloß die zweite Wahl für die Rolle von Captain Kirk – und gleichzeitig sogar schon der dritte Versuch, einen geeigneten Kapitän für die Enterprise zu finden.

Eigentlich sollte ein James Bond-Star die Rolle von Captain Kirk übernehmen

Der Schauspieler, der ursprünglich als Kirk gecastet wurde, heißt Jack Lord. Ihr kennt ihn womöglich aus dem Klassiker James Bond 007 jagt Dr. No. Hier hat er den CIA-Agenten Felix Leiter verkörpert. Wie CBR berichtet, war Lord bereits vom Star Trek-Schöpfer Gene Roddenberry ausgewählt worden. Seine militärische Ausbildung und die vorherigen Action-Rollen haben ihn zum perfekten Kandidaten gemacht. Doch am Ende scheiterten die Verhandlungen an Lords utopischen Forderungen an die Produktion.

Ganze 50 % Besitzanteil an der Serie verlangte der Schauspieler als Bedingung, um die Hauptrolle in Star Trek zu übernehmen. Ob Lord bereits ahnte, was für ein Erfolg die Serie wird, oder sich im Falle einer Absetzung bloß absichern wollte, werden wir wohl nicht herausfinden. Klar ist jedoch, dass die Forderungen absolut fernab der Norm waren und von den Verantwortlichen nicht akzeptiert wurden. Damit rutschte William Shatner auf der Liste nach oben – und Jack Lord zog weiter, um stattdessen Karriere in der Serie Hawaii Fünf-Null zu machen.

In der Pilotfolge saß ein ganz anderer Captain im Chefsessel

William Shatner und Jack Lord sind übrigens beide nicht die ersten Schauspieler gewesen, die das Kommando über die Enterprise hatten. In der allerersten Star Trek-Pilotfolge sitzt nämlich nicht Captain Kirk, sondern Christopher Pike (Jeffrey Hunter) auf der Brücke. Dieser Charakter feierte seine Rückkehr unter anderem in Star Trek von 2009 und der Serie Star Trek: Discovery.

Den Verantwortlichen beim Sender NBC gefiel 1966 zwar das Konzept von Star Trek, doch sie forderten, dass große Teile der Serie umgeschrieben und viele Rollen neu besetzt werden. In einem Interview mit The Hollywood Reporter beschreibt William Shatner, wie sich sein Ansatz von dem seines Vorgängers unterschied:

“[Die Schauspieler] waren ein bisschen schwerfällig. Zum Beispiel [nüchtern] "Steuermann, drehen Sie nach Steuerbord.” Du bist seit fünf Jahren mitten im Weltraum unterwegs, würdest du da nicht sagen: ‚Hey, George, dreh nach links‘? [...] Also fügte ich ein wenig Leichtigkeit hinzu."



Diese saloppe Art von Kirk kennen und lieben wir nun seit beinahe 60 Jahren. Kaum zu glauben, dass Star Trek beinahe völlig anders ausgesehen hätte.