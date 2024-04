Winnie Puuh macht selbst den härtesten Horror-Filmen Konkurrenz: Blood and Honey 2 ist extrem blutig

Winnie Puuh mutierte im letzten Jahr vom Kindheitshelden zum Slasher-Monster. Nun geht er wieder auf die Jagd und startet damit sogar ein neues Horror-Universum.

Vor knapp 2 Jahren ging das Urheberrecht des Kinderbuch-Klassikers Pu der Bär in die Public Domain über. Dadurch ergab sich eine Chance, die Regisseur Rhys Frake-Waterfield sofort ergriff. Der knuddelige Honigbär wurde kurzerhand zur blutrünstigen Killermaschine umgebaut. Heraus kam dabei ein mehr oder weniger reizvoller Low-Budget-Slasherfilm mit dem Titel Winnie the Pooh: Blood and Honey. Trotz vernichtender Wertungen ging die Rechnung zumindest finanziell auf. Eine Fortsetzung war also vorprogrammiert – und Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 legt in allen Belangen eine Schippe drauf.

Was Yves von Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 hält, erzählt er euch hier:

Extrem blutig und extrem langweilig | Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 Review

Auf ein Budget von gerade einmal 50.000 US-Dollar für den ersten Teil folgte ein Einspielergebnis von fast 5 Millionen. Für Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 stand nun mehr als das fünffache des Budgets zur Verfügung. Zu einem wirklich guten Film macht ihn das laut Video-Redakteur Yves trotzdem nicht.

Blood and Honey 2 bietet mehr von allem. Wo der Vorgänger mit Puuh und Ferkel lediglich zwei der Hundertmorgenwald-Bewohner auf die Jagd schickte, stoßen diesmal auch noch Eule und Tigger dazu. Rein optisch wirkt das Sequel zumindest etwas hochwertiger als sein Vorgänger. Vor allem aber der Gewaltgrad wurde deutlich angezogen. Das Kuscheltier-Massaker driftet teilweise in Exzesse ab, die an die kreativen Eskapaden von Terrifier 2 erinnern.

Um Winnie Puuh entsteht ein neues Horror-Universum

Unter dem Banner des sogenannten Twisted Childhood Universe sollen zu den Figuren aus Winnie Puuh noch weitere Kindheitshelden stoßen. In Poohniverse: Monsters Assemble werden sich unter anderem Bambi und Pinocchio zu den Alptraum-Avengers gesellen, um gemeinschaftlich unsere Kindheitserinnerungen zu zerstören.

Passend zu den Marvel-Anleihen besitzt auch Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 eine Post-Credit-Szene, die ein Wiedersehen mit den fantastischen Tierwesen verspricht.