Wir müssen Quentin Tarantino dafür danken: Eine der besten Serien der letzten 10 Jahre ist jetzt bei Disney+ zurück

Bei Disney+ könnt ihr jetzt die Justified-Fortsetzung City Primeval streamen. Der Serien-Kracher ist ein Muss für Tarantino-Fans und die neuen Folgen sind nur dank des Regisseurs entstanden.

In Justified spielt Timothy Olyphant den U.S. Marshal Raylan Givens, der nach einem skandalösen Einsatz zurück in seine Heimatstadt Kentucky strafversetzt wird und es unter anderem mit örtlichen Drogenclans zu tun bekommt. Die Originalserie brachte es von 2010 bis 2015 auf sechs Staffeln. 2023 kehrte der Kracher, der es auch in unsere Liste der besten 100 Serien der letzten 10 Jahre schaffte, mit der Fortsetzung Justified: City Primeval zurück.

Jeder Quentin Tarantino-Fan, der Justified noch nicht kennt, sollte die Serie unbedingt entdecken. Die neuen Folgen wären ohne den Kult-Regisseur sogar gar nicht erst entstanden. Bei Disney+ könnt ihr jetzt Justified und Justified: City Primeval komplett im Abo streamen. *

Worum geht es in Justified: City Primeval?

In den neuen Folgen lebt Raylan mittlerweile mit seiner 15-jährigen Tochter in Miami. Durch eine Zufallsbegegnung verschlägt es ihn nach Detroit, wo er es mit dem brutalen Soziopathen Clement Mansell (Boyd Holbrook) aufnehmen muss. Der ist dem Gefängnis schon oft entkommen, was auch an der knallharten Anwältin Carolyn Wilder (Aunjanue Ellis) an seiner Seite liegt.

Quentin Tarantino-Film hat die Justified-Fortsetzung in Gang gesetzt

Im Gespräch mit IndieWire verriet Co-Showrunner Michael Dinner, dass er eines Tages einen Anruf von Timothy Olyphant bekam, als dieser für Quentin Tarantinos Once Upon a Time ... in Hollywood vor der Kamera stand. Der Star und der Regisseur unterhielten sich am Set über Elmore Leonards Roman City Primeval und dass daraus eine großartige Justified-Staffel entstehen könnte. Der Co-Showrunner liebäugelte davor schon selbst mit der Idee.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Justified schauen:

Justified - Official Series Trailer (English) HD

Leonards Werke dienten bereits als Vorlage für die Hauptserie und Tarantino ist ein großer Fan des Autors. Jackie Brown ist ebenfalls eine Adaption eines Elmore Leonard-Romans.

Ein Jahr nach dem Telefonat pitchte Dinner die Idee dem Sender FX, die ihm dafür grünes Licht gaben. Es ist also vor allem Tarantino und seiner Leidenschaft für den Stoff zu verdanken, dass Justified: City Primeval als Serie in Gang gesetzt wurde.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im September bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten September-Serien, die ihr unter anderem bei Netflix, Prime Video und Disney+ streamen könnt, bringen wir euch in der Monats-Vorschau näher:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 15 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ Abschied von Sex Education und die Rückkehr der gefeierten Apple-Serie The Morning Show. Außerdem hält Amazon eine John Wick-Serie für uns bereit und schickt die große Fantasy-Serie Das Rad der Zeit in ihre 2. Staffel.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.