"Wollte immer Klassenbeste sein": Macherin der Harry Potter-Serie identifiziert sich besonders mit einer Fantasy-Figur

Francesca Gardiner fungiert als kreativer Kopf hinter der Harry Potter-Serie. Die Showrunnerin sieht in sich selbst Züge einer der beliebtesten Figuren des Fantasy-Universums.

Nach einem harten Konkurrenzkampf hat sich Francesca Gardiner im Juni 2024 als kreativer Kopf und Headautorin der von HBO und Warner Bros. geplanten Harry Potter-Serie durchgesetzt. Die Showrunnerin, die für Serien wie Succession und His Dark Materials bekannt ist, scheint die fantastische und herausfordernde Arbeit an der Fantasy-Serie wie auf den Leib geschneidert ‒ denn selbst identifiziert sie sich mit einer der beliebtesten und gewissenhaftesten Figuren des Potter-Universums.

Harry Potter-Showrunnerin Francesca Gardiner identifiziert sich mit Hermine Granger

Wie Deadline in einem umfangreichen Porträt berichtet, erkenne Gardiner sich in der Harry Potter-Welt selbst vor allem in Bücherwurm und Vorzeigeschülerin Hermine Granger wieder. Dabei erklärte sie, dass sie wie Hermine schon früher "unsympathischerweise immer Klassenbeste sein wollte".

Gardiner sank bereits in ihrer Jugend gern in Romane ein, was sie über Umwege schließlich zum Drehbuchschreiben führte. Besonders Philip Pullmans Roman The Amber Spyglass hatte es Gardiner damals angetan. Ihre Faszination für Fantasy-Geschichten konnte sie schließlich voll und ganz ausleben, als sie an der Serienadaption von Pullmans Romanreihe His Dark Materials von HBO und BBC als Autorin verpflichtet wurde.

Von ihren Freund:innen "Checky" genannt und als "höflich und gut erzogen" beschrieben, soll Gardiner immer auch ein "echtes Funkeln und einen Sinn für Unfug" in sich getragen haben. Sie selbst beschrieb sich weiter mit folgenden Worten: "Ich mag das Wort herrisch nicht, aber ich bin geradeheraus mit meiner Meinung, ich bin durchsetzungsfähig. Ich habe ein starkes Gefühl dafür, was mir gefällt."

Wenn uns das mal nicht an Hermine erinnert? Mit der Auswahl ihrer Identifikationsfigur ist Gardiner dabei nicht allein. Auch Harry Potter-Autorin J.K. Rowling erklärte in der Vergangenheit mehrfach, dass sie sich von allen Harry Potter-Figuren vor allem in Hermine selbst sehe. Aufgrund von Rowlings limitierter Involvierung in die Serie haben HBO und Warner hier womöglich also eine passende Ergänzung gefunden.

Gardiner habe laut Deadline einen Writers' Room für die Harry Potter-Serie zusammengestellt, der aus Laura Neal (Killing Eve), Andy Greenwald (Briarpatch - Texas Kills!) und ihrer Schwester Josephine Gardiner besteht, mit der sie bereits an einem gemeinsamen Filmprojekt arbeitete. Als Regisseur für mehrere Episoden wird Gardiners Succession-Kollege Mark Mylod fungieren.

Fantasy-Epos: Wann kommt die Harry Potter-Serie?

Nachdem die Harry Potter-Serie zuvor für 2026 angekündigt wurde, erklärte HBO-Chef Casey Bloys erst kürzlich, dass der Start von vornherein eher für Ende 2026 bis 2027 angedacht war. Deadline schreibt nun ebenfalls von einem Start im Jahr 2027. Die erste Staffel der Serie soll das erste Buch aus J.K. Rowlings Romanreihe, Harry Potter und der Stein der Weisen, abdecken.

Alles, was ihr sonst über die Serie wissen müsst, könnt ihr bis dahin hier nachlesen.

