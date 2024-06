Riesiger Schritt für Harry Potter-Serie: Die Macherin steht fest und sie hat bereits eine Fantasy-Reihe komplett neu verfilmt

Bald kehren wir in die magische Welt von Harry Potter zurück. Jetzt steht fest, wer bei dem geplanten Serien-Reboot die kreativen Zügel in Händen hält.

Seit drei Jahren wissen wir, dass sich eine Harry Potter-Serie in Entwicklung befindet. Nun hat das Projekt seinen bisher größten Schritt gemacht: Nach einer langen Suche steht die Person fest, die das Reboot der beliebten Fantasy-Reihe anleiten wird. Auch der erste Regiename für das geplante Großprojekt ist bekannt.

Die Showrunnerin der Harry Potter-Serie steht fest: Francesca Gardiner übernimmt das Fantasy-Reboot

Zuletzt kristallisierten sich drei Kandidat:innen heraus, die Warner als Showrunner:innen für die Harry Potter-Serie ins Auge gefasst hatte: Francesca Gardiner (His Dark Materials), Tom Moran (The Devil's Hour) und Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters). Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist die Wahl auf Gardiner gefallen.

Gardiner kennt sich bestens mit Fantasy-Stoffen und Reboots aus. Dank ihrer Beteiligung an His Dark Materials hat sie bereits den Prozess durchlaufen, der jetzt auch bei Harry Potter ansteht. Die Serie basiert auf einer beliebten Buchreihe, die mit Der Goldene Kompass zuerst ins Kino kam und später als Serie neu verfilmt wurde.

Hier könnt ihr den Trailer zu His Dark Materials schauen:

His Dark Materials - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die beste Serie, an deren Entstehung Gardiner bisher beteiligt war, ist jedoch eine andere: Succession. Von 2018 bis 2023 lief das Drama um die intrigante Familie eines reichen Medienmoguls bei HBO, wo ebenfalls die Harry Potter-Serie beheimatet ist. Succession gilt für viele Fans und Kritiker:innen als moderner Klassiker der TV-Geschichte.

Mark Mylod, der erste Regisseur der Harry Potter-Serie, war auch bei Succession und Game of Thrones dabei

Bei der ambitionierten Rückkehr nach Hogwarts fungiert Gardiner als Showrunnerin und Drehbuchautorin. Der Plan ist es, jedes der sieben Harry Potter-Bücher in einer Staffel zu adaptieren. Von Succession hat sich Gardiner dafür einen sehr talentierten Regisseur mitgebracht: Mark Mylod, einer der größten Namen in diesem Bereich.

Wenn wir uns Mylods Filmografie anschauen, finden sich dort zahlreiche namhafte Serien. Er hat sechs Episoden von Game of Thrones inszeniert und etliche mehr bei Shameless und Entourage. Zudem nimmt er viermal bei der 2. Staffel von The Last of Us auf dem Regiestuhl Platz und begeisterte mit dem bissigen Thriller The Menu.

Hier könnt ihr den Trailer zu Succession schauen:

Succession - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wie viele und welche Episoden er bei der Harry Potter-Serie verantwortet, steht noch nicht fest. Der Hollywood Reporter schreibt aber, dass er bei mehreren Kapiteln Regie führen soll. Mylod ist ebenfalls als Produzent an Bord und neben Gardiner somit bisher die wichtigste Stimme bei der Neuverfilmung der Fantasy-Saga.

Fantasy-Reboot: Wann startet die Harry Potter-Serie?

Bisher hat die Harry Potter-Serie noch keinen konkreten Start. Laut Warner-Chef David Zaslav soll die 1. Staffel irgendwann 2026 ihre Premiere feiern. Wo? In den USA wird die Serie als HBO-Original erscheinen – eine interessante Entwicklung. Denn ursprünglich wurde das Projekt für den Streaming-Dienst Max angekündigt.