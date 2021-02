Triumph für Horror-Serie The Last of Us: Joel und Ellie sind eine großartige Game of Thrones-Reunion

Die The Last of Us-Serie hat Joel und Ellie besetzt. Besser könnte die Wahl für die Horror-Serie nicht sein, die uns überdies ein unerwartetes Game of Thrones-Traumduo schenkt.

Die The Last of Us-Serie ist eine der am meisten erwarteten Spieleverfilmungen der nächsten Jahre. Nun wissen wir, wer die beiden Hauptrollen in der Adaption des Survival Games spielt. Dabei könnte die Wahl von Joel und Ellie kaum besser sein. Achtung: Eure Vorfreude könnte explodieren.

Besetzung der The Last of Us-Serie: Pedro Pascal spielt Joel

Fangen wir mit dem Schmuggler an. The Mandalorian- und Game of Thrones-Star Pedro Pascal übernimmt die Rolle von Joel. Damit wird der Schauspieler nach dem Maske tragenden Mandalorianer erneut eine Vaterfigur spielen, die sich in feindlicher Umgebung um einen jungen Schützling sorgt.

Diesmal wird es allerdings weitaus düsterer zugehen als in der Star Wars-Serie, in der er Baby Yoda vor Schurken und Fischeier-Fressanfällen schützt.

© Disney Pedro Pascal in The Mandalorian

The Last of Us spielt sich schließlich in einer postapokalyptischen Zukunft ab, in der die Menschheit durch eine Krankheit dahingerafft wurde. Auf abenteuerliche Star Wars-Unterhaltung folgt für Pascal eine waschechte Horror-Serie. (via Deadline )



Eine Idealbesetzung ist der Darsteller übrigens nicht nur wegen seiner berührenden Darbietung in The Mandalorian. Im Science-Fiction-Film Prospect war er ebenfalls als Vaterfigur einer Teenagerin unterwegs. Aber wer steht an seiner Seite in der The Last of Us-Serie?

The Last of Us-Serie: Game of Thrones-Star Bella Ramsey spielt Ellie

Die meisten werden Bella Ramsey als junge Lyanna Mormont aus Game of Thrones kennen. Das Mädchen ängstigte sich in der Fantasy-Serie weder vor herablassenden Lords noch vor einschüchternden Riesen.

© HBO Bella Ramsey in Game of Thrones

Nun sehen wir quasi ein Game of Thrones-Traum-Duo, wenn Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie durch die Postapokalypse wandern. Neben Game of Thrones war Ramsey auch in der 2. Staffel der Fantasy-Adaption His Dark Materials zu sehen. (via The Hollywood Reporter )

Gruseliger als The Walking Dead: Worum geht es in der The Last of Us-Serie?

Ramsey spielt in der The Last of Us-Serie die 14-jährige Ellie. 20 Jahre nach der tödlichen Pandemie könnte sie die Heilung für die Krankheit in sich tragen. Schmuggler Joel wird angeheuert, um Ellie aus einer Quarantäne-Zone herauszuschaffen. Dabei begegnen sie auch zahlreichen monströs aussehenden Menschen, die für Grusel sorgen.

Laut dem Hollywood Reporter wird die Serie zunächst diese Geschichte adaptieren, wobei die Möglichkeit besteht, dass das Geschehen im Spiele-Sequel The Last of Us 2 in späteren Staffeln adaptiert wird.



Auch das Team der Horror-Serie steigert die Vorfreude

Die The Last of Us-Serie entsteht beim amerikanischen Sender HBO (Game of Thrones). Craig Mazin, Schöpfer der Katastrophen-Serie Chernobyl, schreibt die Serie und produziert sie zusammen mit Neil Druckmann. Letzterer ist der Creative Director des Spiels The Last of Us.

Als Regisseur der Pilotfolge wurde Kantemir Balagov engagiert. Der aufstrebende russische Filmemacher begeisterte zuletzt mit seinem niederschmetternden Historiendrama Bohnenstange.

Schaut euch den Trailer für Bohnenstange vom The Last of Us-Regisseur an:

Bohnenstange - Trailer (Deutsch) HD

Bisher stehen alle Zeichen der The Last of Us-Serie auf Vorfreude. Das Team der Horror-Produktion hat sowohl Erfahrung mit erschütternden Momenten als auch feingliedrigen emotionalen Wendungen. Mit Druckmann ist der kreative Kopf des Franchise an Bord.

Nun kommen die beiden Schauspieler*innen dazu, die zumindest auf dem Papier perfekter kaum besetzt werden könnten. Die The Last of Us-Serie kann nicht schnell genug kommen.

