Wonder Woman rettet Avengers: Spektakulärer Thanos-Kampf im Video

Ein bei YouTube aufgetauchtes Video vereint die Comicwelten von DC und Marvel: Superheldin Wonder Woman kämpft in Avengers 4: Endgame gegen Thanos.

Es ist das Film-Crossover der zwei größten Comic-Verlage der Welt: Marvel und DC. Ein kürzlich erschienenes Video zeigt den finalen Kampf gegen Thanos (Josh Brolin) aus Avengers 4: Endgame mit einem besonderen Twist. Denn nicht nur die Helden des Marvel Cinematic Universe (MCU) treten hierin gegen die Weltenzerstörer an.

DC-Heldin Wonder Woman (Gal Gadot) kommt den Avengers zu Hilfe und nimmt es persönlich mit dem großen Marvel-Schurken auf. Das Video findet ihr weiter unten.

Spektakuläres Video: Wonder Woman in Endgame

Möglich macht dies ein entsprechender Schnitt, der mehrere Szenen aus Avengers 4: Endgame und Wonder Woman so anordnet, als würden sich die Superheldin und Thanos tatsächlich gegenüberstehen. Zwar lässt sich der ein oder andere Kontinuitätsfehler entdecken, doch macht euch am besten selbst ein Bild von der Marvel-DC-Fusion:

Bei der eigentlichen Konfrontation zwischen Wonder Woman und Thanos zog der verantwortliche YouTube-Nutzer Adeel of Steel Szenen aus den finalen Kämpfen des DC-Films sowie Avengers 4: Endgame heran. Auch Diaogzeilen und Oneliner wurden so zusammengeschnitten, als reagierten die Marvel-Helden und ihr Gegenspieler auf die Ankunft der Amazonenprinzessin.

Wonder Woman bei Marvel? Das gab es schon

In den Comics ereigneten sich im Laufe der Zeit mehrere Aufeinandertreffen der Marvel- und DC-Welten, etwa mit Captain America und Batman sowie Spider-Man und Superman. Abgesehen von einem mutaßlichen Marvel-DC-Crossover in einem Funko-Film gab es die Verschmelzung der beiden Comicwelten im Bewegtbild bisher aber noch nicht.

Wonder Woman 1984 soll am 4. Juni 2021 in den deutschen Kinos starten. Allerdings gibt es Zweifel, ob die DC-Fortsetzung angesichts der Corona-Krise den Starttermin tatsächlich halten kann. Das MCU ist bereits von Verschiebungen betroffen.

Ursprünglich sollten mit New Mutants und Black Widow gleich zwei Marvel-Filme im April erscheinen, doch beide wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Wonder Woman vs. Thanos: Was sagt ihr zu dem Video?