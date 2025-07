Wütend wegen Sherlock Holmes 3: Ein Star hat keine Lust mehr auf die geplante Fortsetzung

Hoffnungen auf Sherlock Holmes 3 flammen bei vielen Fans immer wieder auf. Bei einem Star der vorigen Filme sorgt das mögliche Sequel aber vor allem für Frust.

Zum Start der dritten Staffel Foundation haben wir mit Schauspieler Jared Harris im Interview über Weltraum-Mathe und überragende Sci-Fi-Unterhaltung geredet, kamen aber auch auf Sherlock Holmes 3 zu sprechen – einen Film, der als Fortsetzung von Fans seit Jahren sehnsuchtsvoll erwartet wird.

Sherlock Holmes 3 macht Jared Harris seit Jahren zu schaffen

2009 veröffentlichte Guy Ritchie seine Neuauflage von Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. und Jude Law als Holmes und Watson. 2011 folgte Sherlock Holmes 2: Spiel im Schatten und führte Jared Harris als großen Gegenspieler Professor James Moriarty ein. Seitdem warten Fans sehnsüchtig auf einen dritten Teil der Actionkrimi-Reihe.

Mehrmals stand die Fortsetzung kurz vor ihrer Realisierung und kam dann doch nicht zustande. Vor zwei Jahren erklärte Guy Ritchie zuletzt, dass allein Robert Downey Jr. für das Sequel "die Verantwortung trägt". Als wir nun Jared Harris nach dem neusten Stand des Projekts befragten und ob er schon ein Drehbuch zu Sherlock Holmes 3 gesehen habe, erklärte der Star, dass er mittlerweile ziemlich ermüdet von dem nicht existenten Sequel sei:

Ich habe seit 15 Jahren nichts mehr [von Sherlock Holmes 3] gehört. Ich entferne den Filmeintrag immer wieder in der IMDb, aber Leute stellen es jedes Mal wieder rein. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Ich wünschte, die Menschen würden aufhören, danach zu fragen.

Immer wieder mit einem Film in Verbindung gebracht zu werden, der vielleicht nie zustande kommt, muss früher oder später auf die Nerven gehen, zumal Jared Harris andere spannende Filme wie Kathryn Bigelows A House of Dynamite dreht. Zum Zeitpunkt des Interviews wurde Harris' Name tatsächlich noch einschlägigen internationalen Filmdatenbank IMDb im Cast von Sherlock Holmes 3 geführt. Mittlerweile wurde er aber erneut entfernt ... mal sehen für wie lange.

Kommt Sherlock Holmes 3 trotzdem noch?

Mit Robert Downey Jr.s neuer MCU-Verpflichtung als Dr. Doom stehen die Chancen noch schlechter als bisher, dass wir in nächster Zeit ein neues Lebenszeichen von Sherlock Holmes 3 erhalten. Guy Ritchie hatte das Projekt als Regisseur hinter sich gelassen und Dexter Fletcher (Rocketman) war für die Inszenierung im Gespräch. Aber Fortschritte macht der Film aktuell keine.

