Yellowstone-Macher bringt Sylvester Stallone-Serie zurück: Staffel 2-Trailer verspricht epischen Mafia-Krieg

Sylvester Stallone steckt sich erneut die Zigarre an, um für Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan als Mafia-Capo Dwight Manfredi zurückzukehren. Nun gibt es auch einen langen Trailer zu Tulsa King Staffel 2.

Serienschöpfer Taylor Sheridan hat nicht nur mit dem Yellowstone-Universum vielerorts die Western-Liebe wiederbelebt, sondern auch ein Herz für Actionthriller und Gangster-Unterhaltung. Neben Serien wie Special Ops: Lioness und Mayor Of Kingstown erschuf er vor zwei Jahren Tulsa King und erhob Sylvester Stallone darin zum Mafioso. Nun kündigt der Trailer zu Staffel 2 die große Rückkehr noch dieses Jahr an.



Yellowstone-Alternative: Sylvester Stallone mischt in Tulsa King Staffel 2 die Provinz als Mafioso auf

Taylor Sheridan greift in seinen Serienhauptrollen gern auf alteingesessene Stars zurück: Was Kevin Costner für Yellowstone war, wurde Sylvester Stallone für Tulsa King. Auch dort gab es zuletzt Streit hinter den Kulissen, doch jetzt steht Staffel 2 endlich vor der Tür.

In der ersten Staffel Tulsa King wurde Ex-Gangster Dwight "The General" Manfredi (Sylvester Stallone) nach 25 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen und von seinen ehemaligen New Yorker Co-Mafiosi in die Provinz abgeschoben. Doch statt sich zur Ruhe zu setzen, baute der gealterte Verbrecher sich dort mit einer neuen Crew ein neues Imperium in Tulsa, Oklahoma auf. In Staffel 2 ist die benachbarte Mafia von Kansas City mit diesem Machtgewinn allerdings nicht einverstanden. Außerdem fasst ein einflussreicher Geschäftsmann Manfredi ins Auge. Da muss der plötzlich an mehreren Fronten kämpfen.

Sylvester Stallone ist zurück: Schaut hier den Trailer zur 2. Staffel Tulsa King

Tulsa King - S02 Trailer (Deutsch) HD

Ihren großen Reiz zog Staffel 1 vor zwei Jahren nicht nur aus der Action, sondern auch aus seinem trockenen Humor: Weil Stallones traditionsbewusster Mafioso ein Vierteljahrhundert hinter Gittern verbracht hatte, waren ihm viele moderne Geräte und die Regeln der veränderten Welt nicht länger geläufig. Daran scheint Staffel 2 anzuknüpfen, wenn der Altgangster von Windrädern keine Ahnung hat und seinen Chauffeur dazu auffordert, seinen Schlafanzug (Trainingsanzug) gegen einen richtigen Anzug einzutauschen.

Neben Hauptdarsteller Sylvester Stallone gehören auch Stars wie Garrett Hedlund (Tron: Legacy), Martin Starr (Silicone Valley), Frank Grillo (The Purge 2), Andrea Savage (Stiefbrüder) und Neal McDonough (Band of Brothers) zum Cast der zweiten Staffel Tulsa King.

Wann startet Tulsa King Staffel 2 mit Sylvester Stallone?

Tulsa King kehrt sowohl in den USA als auch in Deutschland am 15. September 2024 zu Paramount+ * zurückkommen. Anschließend werden die insgesamt 10 Folgen der 2. Staffel wöchentlich gezeigt. Das Ende der Serie überschneidet sich damit um eine Woche mit dem Start der letzten Staffel Yellowstone.

Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.

