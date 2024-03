Erleichterung für Sylvester Stallone-Fans: Serien-Genie kehrt trotz Streit mit Yellowstone-Chef zu Gangster-Hit zurück

Tulsa King mit Sylvester Stallone hatte zuletzt den Showrunner verloren. Jetzt kehrt einer der talentiertesten Serienautoren unserer Zeit für die 2. Staffel zurück.

Letztes Jahr erschien die 1. Staffel der Sylvester Stallone-Serie Tulsa King im Streaming-Abo von Paramount+. In der Serie von Schöpfer Taylor Sheridan, der auch für Yellowstone verantwortlich ist, spielt Sly einen Kriminellen, der nach 25-jähriger Gefängnisstrafe von seinem Boss ins Exil nach Oklahoma geschickt wird.

Zuletzt kam es zu Problemen hinter den Kulissen von Tulsa King, die auch die Richtung von Staffel 2 betrafen. Jetzt gibt es aber eine gute Nachricht.

Sylvester Stallone-Serie bekommt wichtiges Talent zurück

Neben Sheridan war auch Terence Winter als Showrunner an der 1. Staffel von Tulsa King beteiligt. Winter ist einer der talentiertesten Serienautoren der Gegenwart und war an Gangster-Meisterwerken wie Die Sopranos und Boardwalk Empire beteiligt. Das Drehbuch von Martin Scorseses The Wolf of Wall Street stammt ebenfalls von ihm.

Zuletzt stieg Winter bei Tulsa King aus, da er sich mit Schöpfer Taylor Sheridan über die kreative Ausrichtung der Stallone-Serie zerstritten haben soll. Wie der Hollywood Reporter berichtet, kehrt er für Staffel 2 doch zurück – in einer anderen Position.

Winter ist ab sofort nicht mehr als Showrunner, sondern nur noch als Drehbuchautor an Tulsa King beteiligt. Dadurch muss er laut dem Hollywood Reporter nicht mehr so eng mit Sheridan zusammenarbeiten. Gleichzeitig hat er hier immer noch viel Austausch mit Stallone, zu dem er ein gutes, freundschaftliches Verhältnis pflegt.

Wann startet Tulsa King Staffel 2 mit Sylvester Stallone?

Wenn der Dreh für die neuen Folgen der Stallone-Serie demnächst starten kann, kommt die 2. Staffel Tulsa King frühestens im Spätjahr 2024. Möglich ist auch erst ein Release irgendwann 2025.

