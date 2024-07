Yellowstone mit Zeitreisen: Amazon hat gerade die perfekte Mischung aus Sci-Fi und Western zerstört

Fans des Sci-Fi-Westerns Outer Range mit Josh Brolin möchten jetzt sicher gern in eine Zeit zurückreisen, in der die Amazon-Serien noch nicht abgesetzt war.

Zwei Staffeln lang ging auf Amazon Prime Video Sonderbares vor sich. Mit dem originellen Sci-Fi-Western namens Outer Range gelang dem Dienst eine wilde Genre-Mischung, die wir gern "Yellowstone mit Zeitreisen" nannten.

Nun heißt es aber leider Pferdesatteln für das Format, denn die Reise in die ewigen Serienjagdgründe steht bevor.

Keine Staffel 3 für das Yellowstone mit Zeitreisen: Amazon hat den Sci-Fi-Western Outer Range abgesetzt

Warum es so weit kommen musste, dass Amazon Video die Serie mit Josh Brolin nicht weiterverfolgen will, ist nicht ganz raus. Wie der Hollywood Reporter zur Absetzung berichtet, lief die 1. Staffel recht erfolgreich für den Streaming-Dienst und auch die 2. Season schaffte es trotz längerer Pause zwischen den Kapiteln in die VoD-Charts. Vermutlich blieb sie jedoch hinter den Erwartungen zurück.

So bleibt nur, uns auf die Weisheit des Cowboys aus The Big Lebowski zu beziehen: "Es gibt Tage, da verspeist man den Bären, und Tage, da wird man eben vom Bären verspeist."

Worum geht es in dem Sci-Fi-Western Outer Range? Und endet die Amazon-Serie auf einem Cliffhanger?

Outer Range handelt vom Familienpatriarchen Royal Abbott (Brolin), der mit Frau und Kindern eine Ranch in der Wildnis von Wyoming betreibt. Neben recht normalen Auseinandersetzungen mit den Nachbarn steht er eines Tages vor einem geradezu kosmischen Problem, als er am Rande seines Landes ein schwarzes Loch auftaucht, das mit anderen Zeiten verbunden ist.

Amazon Oute Range

Das Finale der 2. Staffel beantwortete ein paar Fragen, warf aber auch ganz neue auf und ließ eine Figur sogar behaupten, dass dies erst der Anfang sei. So müssen wir leider berichten, dass auch Outer Range eine Sci-Fi-Mystery-Serie ist, die unaufgelöst auf einem Cliffhanger endet. Fans von Serien wie The OA, die ebenfalls nach der 2. Staffel von Netflix eingestampft wurde, können ein Lied davon singen.

