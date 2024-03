Yellowstone mit Zeitreisen: Amazons vergessener Sci-Fi-Western mit Dune-Star Josh Brolin kehrt in 2 Monaten zurück

Western-Drama wie Yellowstone und Zeitreise-Mystery wie Dark: Das ist die Amazon-Serie Outer Range mit Josh Brolin, deren 2. Staffel jetzt einen Starttermin hat.

Im Kino ist Josh Brolin derezeit im Science-Fiction-Epos Dune: Part Two auf der großen Leinwand zu sehen. Schon in wenigen Wochen könnt ihr ihn aber auch auf den heimischen Bildschirmen wiedersehen. Denn nach einer Pause von zwei Jahren kehrt die ungewöhnliche Zeitreise-Western-Serie Outer Range zurück.

Die Original-Serie von Amazon vermischt moderenes Western-Drama à la Yellowstone mit jeder Menge Sci-Fi-Mysterien. Jetzt verkündete Prime Video den Starttermin für Staffel 2, die einen großen Kritikpunkt beheben soll.

Josh Brolin als Zeitreise-Cowboy: Outer Range kehrt auf Amazon mit Staffel 2 zurück

Im Zentrum der Amazon-Serie Outer Range steht die Familie des Ranchers Royal Abbott (Josh Brolin), dessen Familie seit dem Verschwinden von Tochter Rebecca schwere Zeiten durchmacht und der sein Land in Wyoming vor einer verfeindeten Familie beschützen muss. Allerdings gibt es da auch noch ein mysteriöses schwarzes Loch am Rande seines Grundstücks, das die Grenzen von Zeit und Raum aufbrechen kann.

Amazon Josh Brolin in Outer Range Staffel 2

Staffel 1 von Outer Range stellte viele Fragen und lieferte wenig Antworten, was die eingestreuten Zeitreise-Mysterien angeht. Die neuen Folgen sollen das nun korrigieren und den Sci-Fi-Aspekt stärker ins Zentrum rücken. Im Interview mit Vanity Fair verrät Brolin, dass selbst er von den fehlenden Hinweisen und Antworten genervt war:



Für mich macht es absolut Sinn, warum wir manchmal abgeschweift sind. Wir hatten einige Leute, die sagten: 'Ihr müsst einfach vertrauen' ... und ich sagte: Ja, Blödsinn. Wir müssen es wissen. Wir sind die Geschichtenerzähler und wir erschaffen das Geheimnis.

In der 2. Staffel soll daher nun einiges anders sein. So ist Serienschöpfer Brian Watkins nicht mehr an der Produktion beteiligt. Als neuer Showrunner wurde Charles Murray eingesetzt, der über 20 Jahre Drehbucherfahrung mitbringt und zuletzt die Netflix-Serie True Story produzierte. Dune-Star Josh Brolin hat zudem eine Episode der neuen Staffel selbst inszeniert.

Wann startet Outer Range Staffel 2 bei Amazon Prime Video?

Die 2. Staffel von Outer Range startet am 16. Mai 2024 bei Amazon Prime Video. Die insgesamt 7 neuen Folgen werden alle direkt am Starttag zum Abruf bereitstehen. Neben Josh Brolin gehören zur namhaften Besetzung auch Imogen Poots (Green Room) und Lili Taylor (Conjuring).

Abgeschlossen ist die Serie danach aber noch nicht, wie Charles Murray andeutet: "Josh hat zu mir gesagt: Ich habe Ideen für die dritte Staffel."