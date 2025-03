Lange Zeit arbeiteten Kevin Costner und Serienschöpfer Taylor Sheridan bei dem Western-Hit Yellowstone zusammen. Inzwischen gehen die beiden aber getrennte Wege.

Yellowstone ist nicht nur eine der erfolgreichsten Serien der vergangenen Jahre. Sie hat auch maßgeblich die Karriere von Hauptdarsteller Kevin Costner und Serienschöpfer Taylor Sheridan geprägt. Im Zuge der 5. Staffel trennten sich jedoch die Wege der beiden. Costner drehte sein eigenes Western-Epos im Kino. Sheridan vertiefte sich in das Yellowstone-Universum und launchte weitere Projekte bei Paramount+.

Während Costner zuletzt mit dem ersten Teil seiner Horizon-Saga eine Niederlage an den Kinokassen einstecken musste, brachte Sheridan die nächste Serie in Stellung: Landman startete letztes Jahr im November bei Paramount+ und tauscht die Yellowstone-Pferde gegen das schwarze Gold, das in den Ölfeldern von Texas schlummert. Jetzt steht fest, dass die Geschichte weitergeht. Landman Staffel 2 ist offiziell.

Nach Yellowstone-Erfolg: Landman geht in Staffel 2

Wie der Hollywood Reporter berichtet, haben sich Paramount+ dazu entschieden, der 2. Staffel von Landman grünes Licht zu geben. Die Verlängerung kommt rund zwei Monate, nachdem die Serie ihr erstes Staffelfinale erfolgreich über die Bühne gebracht hat. Jetzt dürfen wir uns auf das nächste Kapitel rund um das ereignisreiche Leben des mit allen Wassern gewaschenen Krisenmanagers Tommy Norris freuen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Landman anschauen:

Landman - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Wie der Hollywood Reporter schreibt, konnte sich Landman im gesamten vierten Quartal 2024 in Nielsons Top 10 der erfolgreichsten Original-Streaming-Serien halten – zusammen mit den ebenfalls von Sheridan produzierten Serien Tulsa King und Lioness. Laut Nielsen kam die Serie in ihren ersten elf Wochen auf 9,7 Millionen Minuten.

Dieser Erfolg dürfte die Bestellung der 2. Staffel gerechtfertigt haben. In einem offiziellen Statement heißt es:

Landman war eine der größten Shows des Jahres, weil Taylor Sheridan auf einzigartige Weise den kulturellen Zeitgeist anzapft, indem er die Neo-Western-Themen des rauen Individualismus, des Ehrgeizes und der Kämpfe der Arbeiterklasse vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten über Energie, Klimawandel und Wirtschaftswachstum aufgreift,

Wann startet Landman Staffel 2 bei Paramount+?

Zum Veröffentlichungsplan der 2. Staffel von Landman gibt es bislang keine konkreten Informationen. Sollten die Drehbücher schnell geschrieben werden und die Dreharbeiten ohne Verzögerung über die Bühne gehen, könnte der Jahresrhythmus eingehalten werden. Damit würde die 2. Staffel im November 2025 ihre Premiere feiern.

Sheridan ist nicht der einzige große Name im Abspann der Serie. Billy Bob Thornton führt Landman als Hauptdarsteller an. Unterstützt wird er u.a. von Jon Hamm, Demi Moore und Ali Larter in den Nebenrollen. Wenn ihr euch selbst von der Qualität der Serie überzeugen wollt, könnt ihr das bei Paramount+ im Streaming-Abo tun.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.