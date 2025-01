Yellowstone Staffel 4 kommt endlich zu Netflix: Starttermin ist schon ganz nah

Gute Nachrichten für Yellowstone-Fans: Die 4. Staffel kommt endlich zu Netflix und es dauert nicht mehr lange, bis ihr die neuen Folgen dort im Abo streamen könnt.

Seit die ersten drei Staffeln der Western-Serie Yellowstone Anfang letzten Jahres bei Netflix aufgeschlagen sind, ist der Hype um die Dutton-Familie auch in Deutschland angekommen. Während die Taylor Sheridan-Kreation nach einem Zerwürfnis mit Kevin Costner kürzlich ohne John Dutton nach 5 Staffeln bei AXN Black beendet wurde, können sich Fans jetzt auf die vorherige Runde bei Netflix freuen.

Wer sich nicht bei anderen Streaming-Anbietern auf die Suche nach Yellowstone-Nachschub begeben hat und lieber bei Netflix schaut, kann schon in wenigen Wochen endlich erfahren, wie es für die Duttons nach den brutalen Anschlägen auf die Familie in Staffel 4 weitergeht.

Wann startet Yellowstone Staffel 4 bei Netflix?

Die 4. Staffel von Yellowstone erscheint am 30. Januar 2025 bei Netflix. Diese feierte ihre US-Premiere am 7. November 2021 beim Sender Paramount Network und lief dort bis 2. Januar 2022. Die deutsche Premiere fand im Juli 2022 bei Sony AXN statt. Hierzulande konntet ihr Staffel 4 bisher in der Flat bei Magenta TV, Paramount+, dem Amazon-Channel AXN Black und Prime Video streamen. Nach langem Warten legt jetzt auch Netflix nach.

Schaut hier den Trailer zu Yellowstone Staffel 4:

Yellowstone - S04 Trailer (Deutsch) HD

Yellowstone Staffel 4 besteht erneut aus 10 Episoden – die nachfolgende Finalstaffel umfasst sogar 14 Kapitel – und beginnt mit reichlich Action und dringenden Antworten auf die in der Schwebe hängenden Schicksale der Duttons. Das Rätsel, wer wirklich hinter den Angriffen steckt, wird dabei zum roten Faden der Season.

Darüber hinaus erwartet euch eine Besonderheit in Staffel 4. In mehreren Folgen blickt Yellowstone mit Flashbackszenen zurück auf das Leben einer früheren Dutton-Generation. Diese Rückblenden sollen als Brücke zur Prequel-Serie 1883 dienen, die beleuchtet, welche Opfer die Duttons in 19. Jahrhundert bringen mussten, um nach Montana zu gelangen und dort das Paradise Valley ihr Eigen nennen zu können. Die Miniserie 1883 streamt mit allen 10 Folgen bei Paramount+.

Weitere Artikel zu Yellowstone:

Was ist mit Staffel 5? Wo man Yellowstone sonst noch streamen kann

Aber wie steht es um die finale 5. Staffel? Diese wurde in den USA zwischen dem 13. November 2022 und – nach einer langen Midseason Pause – dem 15. Dezember 2024 beim Paramount Network ausgestrahlt. Die erste Staffelhälfte mit 8 Folgen streamt bei Paramount+ und Magenta TV. Die finalen sechs Episoden sind bislang nur via AXN Black oder als digitale Kaufversion bei Apple TV und Amazon zu sehen.

Wann ihr das Serienfinale bei Netflix schauen könnt, lässt sich aktuell noch nicht abschätzen. Aufgrund der Zweiteilung der 5. Staffel könnte vor allem Teil 2 der Season noch einige Zeit auf sich warten lassen. Vor 2026 ist damit nicht zu rechnen.