Zac Efron verrät, warum ihn sein Baywatch-Körper nach dem Dreh komplett fertiggemacht hat

Für den Baywatch-Film hat sich Zac Efron einen unglaublichen Körper antrainiert. Der Aufwand dafür war aber so gesundheitsschädigend, dass er dadurch Depressionen bekam.

Neben Dwayne Johnson erleben wohl viele Stars einen körperlichen Vergleichsdruck. So ging es auch Zac Efron, als er an der Seite von The Rock für den Baywatch-Film von 2017 besetzt wurde. Der ehemalige High School Musical-Darsteller brachte sich für die Komödie in die Form seines Lebens und schockierte mit seinem durchtrainierten Körper, der gefühlt kein Gramm Fett mehr hatte.

Für diese Optik musste Efron aber einen hohen Preis zahlen, wie er jetzt selbst verriet. Sein Baywatch-Körper stürzte ihn in ernste psychische Erkrankungen.

Schaut hier noch einen Baywatch-Trailer:

Baywatch - Trailer 3 (Deutsch) HD

Zac Efron litt unter Depressionen und Schlaflosigkeit nach Baywatch-Training

In einem aktuellen Men's Health -Interview sprach der Star darüber, wie er sich seinen eindrucksvollen Baywatch-Körper mit Hilfe von extremen Mitteln antrainierte:

Dieser Baywatch-Look, ich weiß nicht, ob das wirklich erreichbar ist. Es ist einfach zu wenig Wasser in der Haut. Es sieht wie ein Fake oder CGI aus. Und das erforderte Lasix, ein stark entwässerndes Medikament, um das zu erreichen. Ich brauche das nicht. Ich bevorzuge viel mehr, weißt du, 2 bis 3 Prozent Körperfett.

Durch diese ungesunde Methode erlitt Zac Efron starke Folgeschäden:

Ich fing an, Schlaflosigkeit zu entwickeln, und ich fiel für lange Zeit in eine ziemlich schlimme Depression. Etwas an dieser Erfahrung hat mich ausgebrannt. Ich hatte eine wirklich harte Zeit, um nich neu zu zentrieren. Letztendlich haben sie es darauf zurückgeführt, dass ich viel zu viele Tabletten viel zu lange genommen habe, und es hat etwas durcheinander gebracht.

Immer wieder sprechen Hollywood-Stars darüber, was sie für Strapazen für ihre strahlenden Körper auf sich nehmen müssen. Vor kurzem erklärte auch Thor-Darsteller Chris Hemsworth, dass er seinen Muskel-Wahn für die Marvel-Rolle in Zukunft zurückschrauben wird.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was haltet ihr von den extremen Maßnahmen für die gestählten Hollywood-Körper?