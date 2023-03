Zack Snyders kommendes Netflix-Star Wars begeistert restlos: "Alle würden für ihn bis ans Ende der Welt gehen"

Für Netflix verfilmt Zack Snyder einen Sci-Fi-Kracher, der als Star Wars-Idee begann. Einer der Stars ist von seiner Vision und der Set-Atmosphäre absolut begeistert.

Zack Snyder gönnt sich am Netflix-Set für Sci-Fi-Film keine Ruhepause

Zack Snyder ist ein Visionär. Anders sind Filme wie Watchmen - Die Wächter und der vier-Stunden-Blockbuster Zack Snyder's Justice League einfach nicht zu erklären. Gerade arbeitet er für Netflix am Sci-Fi-Epos Rebel Moon , das ursprünglich als Idee für das Star Wars-Franchise entstand. Und wenn man Darsteller Corey Stoll (Ant-Man 3) glauben kann,

Im Gespräch mit Collider verriet Stoll:

Er steht direkt neben dir im Schützengraben. Am Set hast du das Gefühl, dass alle für ihn bis ans Ende der Welt gehen würden. Er steht nämlich da, völlig staubbedeckt bei 40 Grad Plus und arbeitet unzählige Stunden, immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Es ist eine Freude, an einer Sache von solchen Dimensionen mitzuarbeiten, für die er aber diesen Sinn an Verspieltheit und Enthusiasmus mitbringt.

Disney Corey Stoll in Ant-Man

Vielleicht ist Snyders Leidenschaft kein Wunder, immerhin handelt es sich bei Rebel Moon erneut um ein Herzensprojekt. Im Film wird die friedliche Bevölkerung eines Mondes von dem finsteren Tyrannen Balisarius (Ed Skrein) bedroht. Eine junge Frau namens Kora (Sofia Boutella) wird ausgeschickt, um auf den Nachbarplaneten Mitstreiter zu finden. Vor über zehn Jahren fing die Geschichte des Sci-Fi-Films mit einem Star Wars-Pitch an.

Wann kommt Rebel Moon zu Netflix?

Ob sich all die Leidenschaft bei Staub und 40 Grad bezahlt macht, wird sich leider erst in ein paar Monaten zeigen. Rebel Moon soll am 22. Dezember 2023 zu Netflix kommen. Vor der Kamera stehen neben Stoll, Skrein und Boutella unter anderem Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) und Djimon Hounsou (Constantine).

