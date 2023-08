Zack Snyders Star Wars bei Netflix: Erster Trailer zu Sci-Fi-Kracher Rebel Moon macht Dune 2 Konkurrenz

Für Netflix durfte Zack Snyder seinen Star Wars-Pitch Rebel Moon als Sci-Fi-Blockbuster realisieren. Schaut jetzt den ersten Trailer zum Blockbuster, der ein Franchise starten soll.

Mit Rebel Moon bringt Netflix einen der aufregendsten Sci-Fi-Blockbuster 2023. Regie führte Zack Snyder, der mit dem Projekt einen früheren, damals von Disney abgelehnten Star Wars-Pitch umsetzen konnte. Nach einem ersten Einblick hinter die Kulissen ist jetzt der erste Trailer zu Rebel Moon veröffentlicht worden. Ein zweiter Teil ist ebenfalls schon sicher.

Schaut hier den ersten Rebel Moon-Trailer:

Rebel Moon - Teaser Trailer (English) (HD)

Darum geht es in Zack Snyders Rebel Moon

In der Story des Sci-Fi-Blockbusters will der gewalttätige Tyrann Balisarius (Fra Fee) die Bevölkerung eines Mondes am Rande der Galaxis unterdrücken. Die Kriegerin Kora (Sofia Boutella) will sich das nicht gefallen lassen und stellt eine Armee aus Mitgliedern der umliegenden Planeten für den großen Kampf gegen den Herrscher zusammen.

Snyder hatte die Idee für seinen späteren Star Wars-Pitch Rebel Moon schon vor über 20 Jahren. Zu der Handlung wurde er vor allem durch Akira Kurosawas Klassiker Die sieben Samurai inspiriert.

Rebel Moon soll ein neues Netflix-Franchise starten

Die Laufzeit von Rebel Moon ist irgendwann so ausgeufert, dass Snyder den Film für Netflix in zwei Teile aufspalten musste. Womöglich bekommen wir sogar eine Rebel Moon-Trilogie, wobei bis jetzt nur zwei Teile bestätigt sind.

Ähnlich wie Army of the Dead, den der Regisseur zuletzt für den Streaming-Dienst drehte, soll auch Rebel Moon ein größeres Franchise eröffnen. Neben den Filmen wurde auch ein RPG entwickelt, das in Snyders neuem Sci-Fi-Universum spielt.

Wann startet Rebel Moon bei Netflix?

Der erste Teil von Rebel Moon kommt am 22. Dezember 2023 ins Streaming-Abo von Netflix. Er trägt den offiziellen Zusatztitel A Child of Fire. Rebel Moon Part 2: The Scargiver kommt dann am 19. April 2024 zu Netflix.

Podcast: Die 8 besten Netflix-Filme aller Zeiten

Seit 2015 veröffentlicht Netflix nicht nur exklusive Serien, sondern auch Filme. Wir haben uns die Titel der vergangenen Jahre angeschaut und die acht besten Netflix-Original-Filme herausgesucht. Um welche es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr in dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber.

Vom brutalen Kriegsdrama bis zum verträumten Fantasy-Abenteuer, vom Blockbuster bis zum Geheimtipp: Bei Netflix könnt ihr einige starke Original-Filme entdecken. Sogar das verloren geglaubte Werk eines Meister-Regisseurs ist bei dem Streaming-Dienst erschienen.

