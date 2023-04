Zack Snyders Star Wars bei Netflix ist nicht mehr aufzuhalten: Sci-Fi-Epos kommt in 3 (!) Filmen und verschiedenen Fassungen

Bei Netflix entsteht aktuell ein neues Sci-Fi-Universum. Mit Rebel Moon will Zack Snyder sein eigenes Star Wars schaffen. Nun sind die neuen Pläne für das Großprojekt durchgesickert.

In der vergangenen Dekade war Zack Snyder eine der treibenden Kräfte hinter dem DC-Universum. Doch diese Ära ist vorbei. Das SnyderVerse hat mit Zack Snyder's Justice League seinen Abschluss erhalten. Nun hat der Regisseur und Drehbuchautor unter dem Dach von Netflix eine neue Heimat gefunden.

Mit Army of the Dead lieferte Snyder vor zwei Jahren seinen ersten Netflix-Film ab. Jetzt folgt ein noch ambitionierteres Projekt: Rebel Moon. Das Science-Fiction-Epos ist aus einem gescheiterten Star Wars-Pitch hervorgegangen und feiert im Dezember seine Premiere. Doch das ist nur der Anfang.

Sci-Fi-Epos Rebel Moon bei Netflix: Zack Snyder baut sein Star Wars zur Trilogie aus

Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass Snyder an zwei Rebel Moon-Filmen für Netflix arbeitet. Wie The Direct berichtet, sind die Pläne deutlich größer: Aus dem zweiteiligen Rebel Moon ist inzwischen eine ganze Rebel Moon-Trilogie geworden. Netflix hat die Planänderung gegenüber der New York Times bestätigt.

Darüber hinaus sorgte zuletzt eine weitere Meldung in Bezug auf das Großprojekt für Aufsehen: Offenbar bekommen wir die einzelnen Rebel Moon-Filme in zwei verschiedenen Fassungen bei Netflix zu Gesicht. Neben den normalen Versionen, die womöglich auch kurz ins Kino kommt, ist von erweiterten R-Rated-Versionen die Rede.

Wann startet Zack Snyders Rebel Moon bei Netflix?

Dass Netflix großes Vertrauen in Rebel Moon hat, zeigt sich bereits beim Starttermin. Am 22. Dezember 2023 erscheint der Auftakt von Snyders Star Wars bei dem Streaming-Dienst. In den vergangenen Jahren war dieser Start für Netflix-Blockbuster wie Don't Look Up und Glass Onion: A Knives Out Mystery reserviert.

