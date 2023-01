Zack Snyders Star Wars bei Netflix wird noch größer als gedacht: Sci-Fi-Highlight erhält 2 Teile

Zack Snyders Sci-Fi-Kracher Rebel Moon wird kein einzelner Film. Im besten Fall soll für Netflix ein gigantisches, Star Wars-artiges Franchise entstehen.

Ex-Star Wars-Projekt Rebel Moon: Zwei Filme kommen mindestens zu Netflix

Das erklärte Netflix-Produzent Ori Marmur gegenüber Variety :

Mit Rebel Moon wollte [Snyder] ein weiteres Mal die Messlatte höher legen. Als wir das Ausmaß seiner Filmwelt bemerkten, hielten wir zwei Filme für angemessener. Diese Art von Story kann immer weiter wachsen. Für ihn ist es sein eigenes Star Wars.

Diese Haltung hat Snyder selbst gegenüber dem Hollywood Reporter bestätigt. Er sei sehr daran interessiert, Rebel Moon zu einem massiven Franchise auszubauen. Die Geschichte um den Kampf einer kleinen Mondkolonie gegen einen finsteren Tyrannen klingt auch nach einer fruchtbaren Grundlage.

Wann kommt der Sci-Fi-Kracher Rebel Moon zu Netflix?

Der erste Teil von Rebel Moon, oder Rebel Moon I, soll am 22. Dezember 2023 zu Netflix kommen. Wann Rebel Moon II erscheint, ist noch nicht klar. Der zweigeteilte Film stellt die dritte Zusammenarbeit zwischen Snyder und dem Streamingdienst nach Army of the Dead und Army of Thieves dar.

