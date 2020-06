Zombie-Horror bei Netflix: Reality Z mixt The Walking Dead und Big Brother

Heute startet bei Netflix die neue Zombie-Serie Reality Z. Die Geschichte wirft Big Brother mit The Walking Dead in einen Topf und vor den Untoten ist niemand sicher.

Wer während der The Walking Dead-Pause dringend Zombie-Ersatz braucht, ist diese Woche bei Netflix an der richtigen Adresse. Dort startet heute Staffel 1 der Serie Reality Z, die auf der britischen Horror-Komödie Dead Set - Reality Bites von Charlie Brooker (Black Mirror) basiert.

Hier suchen die Kandidaten einer Reality-Show Zuflucht in einem Fernsehstudio, während blutdurstige Beißer die brasilianische Metropole Rio de Janeiro in Atem halten. Dass es auch für die Teilnehmer in ihrer vermeintlichen Festung ziemlich brenzlig wird, versteht sich fast von selbst.

Reality Z: Netflix entfesselt Zombie-Horror

Das TV-Format, an dem die Protagonisten aus Reality Z teilnehmen, trägt im Original den Titel Olimpo (in der englischen Version: Olympus) und schottet die Wettbewerber für eine Zeit lang von der Öffentlichkeit ab. Bei Dead Set lag ein Reiz der Prämisse darin, dass die Kandidaten zunächst gar nicht um die Apokalypse wussten, die sich draußen vor der Tür anbahnt.

Wie schnell die Lage in Reality Z auch innerhalb des Hauses eskaliert, erfahren wir ab heute. Die zehnteilige 1. Staffel der Serie steht nun bei Netflix als Stream bereit.

Neu bei Netflix: Seht den Trailer zu Reality Z!

Für alle, die gerade gespannt auf das verzögerte Staffel 10-Finale von The Walking Dead warten, klingt Reality Z von Schöpfer João Costa zumindest nach einem kurzweiligen Fix, der den schnellen Zombie-Hunger stillen kann.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es jedoch: Leider sind die Folgen bei Netflix nicht in deutscher Synchronisation verfügbar, ihr müsst also mit deutschen Untertiteln vorlieb nehmen. Der VoD-Dienst bietet lediglich eine portugiesische, spanische und englische Tonspur an.

