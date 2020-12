Zombie-Spektakel von Netflix: Erster Einblick - Was macht Matthias Schweighöfer da?

Netflix plant eine große The Walking Dead-Konkurrenz - mit Matthias Schweighöfer an der Spitze. Aus seinem Zombie-Film gibt es nun ein erstes Bild.

Die Welt ist in Aufruhr und irgendwie hat es Matthias Schweighöfer doch irgendwie geschafft, seinen ersten großen Netflix-Film als Regisseur fertigzustellen. Es gibt ein erstes Bild vom Army of the Dead Prequel, das die (gar nicht mal so kleinen) Stars des Film zeigt.

Wir erklären euch außerdem nochmal, was hinter dem Werk steckt. Spoiler: Ein groß aufgezogenes Zombie-Spektakel, das im Jahr 2021 starten soll.

Mit Game of Thrones-Star: Das erste Bild aus Matthias Schweighöfers Zombie-Film für Netflix

Der DC-Maestro Zack Snyder postete das Bild auf seiner Twitter-Seite, was einen guten Grund hat, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Ihr seht hier unter anderem Nathalie Emmanuel (Missandei aus Game of Thrones) und die deutsche Durchstarterin Ruby O. Fee.

Mittendrin Regisseur und Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer, dessen Figur einen Namen trägt, der klingt, wie Kohlrouladen riechen: Ludwig Dieter.

Die Dreharbeiten in Deutschland sind abgeschlossen, jetzt dürfte es bis zum Start also nicht mehr allzu lange dauern.

The Walking Dead-Konkurrenz: Der Zombie-Film zeigt nur den Anfang

Nun zu Zack Snyder. Der beaufsichtigt das "Army of the Dead-Unviersum" bei Netflix, in dem derzeit drei Elemente entstehen:

Das Army of The Dead-Franchise ist also sowas wie Netflix' Antwort auf das The Walking Dead-Universum, das sich ebenfalls in immer kleinere Teile aufspaltet.

Höchstwahrscheinlich entstehen daraus noch etliche weitere Filme, Serien und Staffeln, je nach Erfolg. Matthias Schweighöfer gehört schon jetzt zu den wichtigsten Figuren vor und hinter der Kamera. Sein Ludwig Dieter - immer wieder schön - tritt auch im Zack Snyder-Film auf.

Sowohl Army of the Dead als auch das Army of the Dead Prequel starten irgendwann im nächsten Jahr 2021.



