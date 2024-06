Zum ersten Mal im Free-TV: Heute kommt ein spannender Sci-Fi-Geheimtipp, dessen Sequel schon bei Netflix läuft

Heute empfehlen wir euch eine Free-TV-Premiere: Dieser Actionfilm mit hartem Sci-Fi-Einschlag lässt Menschen mit Superkräften gegen Polizeiroboter kämpfen.

In der düsteren Zukunft von Code 8 regiert die Polizei mit eiserner Hand, Drohnen und schießwütigen Robotern. Vier Prozent der Menschen besitzen übernatürliche Kräfte und werden dadurch zum Nummer eins-Ziel für Diskriminierung. Die daraus entstehenden Konflikte könnt ihr euch heute zum ersten Mal im Free TV ansehen.

Darum geht's in Code 8, unserem heutigen Sci-Fi-TV-Tipp

Eigentlich könnten die Menschen mit Superkräften der Gesellschaft wertvolle Dienste erweisen. Stattdessen werden sie ununterbrochen für Probleme oder Verbrechen verantwortlich gemacht und brutal unterdrückt. Das führt dazu, dass die meisten von ihnen ein Dasein unterhalb der Armutsgrenze fristen und sich mit Gelegenheits-Jobs im Bauwesen über Wasser halten müssen.

Einer von ihnen ist der Stufe 5-Elektro Connor Reed (Robbie Amell), was bedeutet, dass er eine besonders ausgeprägte Fähigkeit hat, Elektrizität zu manipulieren. Weil er die Medikamente nicht bezahlen kann, auf die seine Mutter angewiesen ist, lässt er sich mit zwielichtigen Gestalten ein. Die unterbreiten ihm ein lukratives Angebot, das höchst riskant ausfällt.



Koch Films Code 8 ist nicht nur Sci-Fi- und Action-, sondern auch ein bisschen Heist-Movie.

Das Sequel zu Code 8 gibt's schon bei Netflix, die Vorlage gratis bei YouTube

Code 8 basiert auf dem gleichnamigen Kurzfilm. Der dauert nur zehn Minuten, führt aber auf sehr stimmige Art und Weise in die Sci-Fi-Welt und ihre Probleme ein. Eine ganze Menge Schauspieler:innen kehren für die lange Version zurück, die heute im TV gezeigt wird und teilweise mit Hilfe von Crowdfunding-Einnahmen produziert werden konnte. Hier könnt ihr euch den Code 8-Kurzfilm ansehen.



Nach dem Erfolg der beiden Vorgänger hat sich Netflix die Rechte gesichert und einen zweiten Teil auf die Beine gestellt. Ihr könnt euch Code 8 - Teil II also direkt im Anschluss an den ersten ansehen, wenn ihr ein Abo beim Streaming-Giganten habt. Das Sequel baut auf den ersten Teil auf und setzt genau dort an, wo Code 8 aufhört.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Code 8?

Wenn ihr euch die erste Free TV-Ausstrahlung von der langen Code 8-Version nicht entgehen lassen wollt, müsst ihr am heutigen Donnerstag, den 27. Juni um 20:15 Uhr auf Tele 5 einschalten. In derselben Nacht folgt dann auch noch die Wiederholung, und zwar um 2:30 Uhr.



Streamen lässt sich Code 8 natürlich auch, und zwar beispielsweise bei MagentaTV, Amazon, Apple TV, Maxdome oder Google Play. In einer klassischen Abo-Flat ist der Streifen allerdings nicht enthalten.

