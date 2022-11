Zum ersten Mal im TV: Blutige Social-Media-Apokalypse vom Euphoria-Macher, die an Sucker Punch erinnert

Ein Jahr bevor Sam Levinson mit Euphoria das Coming of Age-Seriengenre revolutionierte, drehte er einen Film über Teenager am Abgrund. Und der ist überraschen brutal.

Schöne junge Menschen auf eskalativen, spektakulär inszenierten Partys. Nackte Haut, mal mehr, mal weniger illegale Substanzen und schließlich die ganz große Eskalation, bei der nichts mehr heilig ist. Nein, hier geht es nicht um Euphoria, HBOs preisgekrönte Serie mit Zendaya. Es geht um Assassination Nation – den Film, den Serienschöpfer Sam Levinson unmittelbar vor der Show drehte, die sein Leben veränderte.

Und genau diesen Film könnt ihr heute Nacht zum ersten Mal im Free-TV gucken.

Darum geht's in Assassination Nation

In dem FSK 16-Film wird die Bevölkerung des wohlhabenden Salem gehackt. Skandalöse Nachrichtenverläufe, intime Fotos, alles für jeden zugänglich und mit dem Potenzial, Leben zu zerstören. Als Bilder der Teenagerin Lily (Odessa Young) auftauchen, die angeblich ein Hexenmal auf ihrem Rücken zeigen, eskaliert sie Situation schließlich vollends.

Ein männlicher, schwerbewaffneter Mob will die junge Frau töten. Doch die plant nicht, auf einem modernen Scheiterhaufen zu enden. Zusammen mit ihren Freundinnen Sarah (Suki Waterhouse), Em (Abra), Bex (Hari Nef) und anderen Frauen aus Salem stellt sie sich der Bedrohung entgegen.

Sam Levinsons Film ist eine stylische Mischung aus Euphoria, Sucker Punch und The Purge

Das Thema junger Frauen, die sich gegen gewalttätige Männer und die sexistische Gesellschaft zur Wehr setzen, erinnert hingegen an Sucker Punch. Zack Snyders videospielähnliches CGI-Spektakel von 2011 fiel zwar bei vielen Kritiker:innen durch, ist aber in jedem Fall unterhaltsam, visuell interessant und hat einen Bomben-Soundtrack. Genau wie Assassination Nation. Und das Setting einer Stadt, in der plötzlich jede Art von Brutalität möglich ist? Ganz klar The Purge - Die Säuberung.

Der wichtigste Vergleich ist hier aber Euphoria. Eine Serie, die wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen hätte, hätte Sam Levinson gewisse Elemente nicht schon in Assassination Nation austesten können. Die hypnotisch schöne Musikvideo-Ästhetik, die zynisch-abgeklärten Teenie-Charaktere, sogar Teile des Soundtracks – alles so, wie er es später in Euphoria perfektionierte. Sogar Maude Apatow, die in der gefeierten HBO-Serie Lexi Howard spielt, ist dabei! Ebenfalls zur Besetzung gehören Bella Thorne, Es-Star Bill Skarsgård und Joel McHale aus der Kultserie Community.

TV-Premiere: Hier könnt ihr Assassination Nation zum ersten Mal im Fernsehen sehen

Assassination Nation feiert seine TV-Premiere in der Nacht von Freitag auf Samstag und läuft von 0:10 bis 2:00 Uhr bei Tele5. Wem das zu spät ist oder wer anderweitig verplant ist: Den Film des Euphoria-Schöpfers könnt ihr auch bei mehreren Streaming-Anbietern wie Amazon Prime Video leihen oder kaufen *.

