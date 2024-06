Harry Potter-Star ist an Comeback im Serien-Reboot interessiert – weil er seine Rolle als Erwachsener spielen will

In Erwartung der kommenden Harry Potter-Neuverfilmung als Serie werden immer mehr alte Stars gefragt, ob sie abermals in die Zaubererwelt zurückkehren würden. Matthew Lewis schließt es nicht komplett aus.

Seit die neue Harry Potter-Serie vor mehr als einem Jahr angekündigt wurde, fragen sich die Fans nicht nur, wer die geliebten Figuren in der Neuauflage verkörpern wird, sondern auch, ob von den alten Stars vielleicht einige (in neuen Rollen) zurückkehren. Nun wurde nun auch Neville-Darsteller Matthew Lewis nach seiner Hogwarts-Rückkehr gefragt.

Erwachsener Neville in neuer Harry Potter-Serie? Matthew Lewis schließt es nicht aus

Daniel Radcliffe entkräftete die Hoffnung auf ein Wiedersehen in der Harry Potter-Serie zuletzt und sprach sogar Warnungen für den neuen Harry Potter-Darsteller aus. Aber nicht alle im Cast sind derart abgeneigt. Die Weasley-Zwillinge erwägen eine Rückkehr und Tom Felton sieht sich als Lucius Malfoy. Jetzt sprach auch Matthew Lewis nach seinen ikonischen Auftritten als Neville Longbottom mit People über eine potenzielle Heimkehr in die Zaubererwelt:

Warner Matthew Lewis als Neville in den Harry Potter Filmen

Ich bin nicht in großer Eile, in die [Harry Potter-]Welt zurückzukehren. [...] Es ist nichts, was ich ins Auge gefasst habe oder was ich tun will. Aber ich würde mich auch nicht naserümpfend abwenden [wenn es mir angeboten würde]. Ich wäre interessiert zu sehen, ob sie mir Neville als Erwachsenen anbieten. Das hätte einen völlig neuen Vibe und könnte spannend sein. Das würde ich mir definitiv ansehen und in Betracht ziehen.

Wie genau der mittlerweile 34-jährige Matthew Lewis sich eine Neville-Rückkehr als Erwachsener vorstellt, ist unklar. Schließlich verfilmt die Serie erneut die sieben Harry Potter-Bücher, in denen Neville noch ein Kind ist. Der Schauspieler könnte demnach höchstens in der 19-Jahre-später-Szene ganz am Ende als Erwachsener auftreten – was Neville in der Vorlage aber nicht tat. Er fand lediglich als Hogwarts-Lehrer "Professor Longbottom" Erwähnung, was die Serie natürlich zu einem Auftritt in Person abändern könnte.

Auf der Messe der MegaCon , wo Lewis vor ein paar Monaten zu Gast war, ließ er sich von Co-Star Jason Isaacs außerdem entlocken, dass er "die Figur des Professor Lupin genossen" hatte und sie für einen spannenden Part (potenziell für sich?) hielt.

Wann startet die Harry Potter-Serie im Stream?

Alles, was wir zur neuen Harry Potter-Serie wissen, haben wir an anderer Stelle für euch zusammengetragen. Aktuell ist die 1. Staffel, die das erste Abenteuer Harry Potter und der Stein der Weisen neu verfilmen soll, für einen Start im Jahr 2026 angesetzt. In den USA wird die Premiere beim Game of Thrones-Sender HBO stattfinden. Wo die Serie in Deutschland erscheinen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?