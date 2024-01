Überraschung: Idris Elba wird niemals James Bond, aber dafür geht sein Stirb langsam unerwartet weiter

James Bond-Wunschkandidat Idris Elba wird die 007-Rolle nie bekommen. Stattdessen wird er in der 2. Staffel einer Serie zu sehen sein, die Stirb Langsam große Konkurrenz macht.

Kein Wunder, dass viele James Bond-Fans Idris Elba als neuen 007 wollen. Der Star hat seine Action-Talente in Filmen wie The Suicide Squad oder The Losers ausreichend bewiesen. Aus diversen Gründen wird es mit der Rolle des britischen Spions vermutlich nichts, aber es gibt ein mehr als adäquates Trostpflaster: Seine Thriller-Serie Hijack ist quasi Stirb langsam im Streaming-Format. Und kriegt jetzt eine 2. Staffel.

Stirb Langsam im Flugzeug: James Bond-Kandidat Idris Elba muss Terroristen austricksen

Hijack dreht sich um den Geschäftsmann Sam Nelson (Elba), dessen siebenstündiger Flug von Dubai nach London plötzlich von Terroristen gekapert wird. Bevor die Angreifer die Maschine für einen Anschlag missbrauchen können, geht er zum Angriff über.

Schaut euch hier den Trailer zu Hijack Staffel 1 an:

Hijack - S01 Trailer (Deutsch) HD

Ein Mann tritt fast im Alleingang auf engstem Raum gegen Terroristen an, will Geiseln retten und ringt mit den Fehlern der Polizeibürokratie. Das klingt stark nach Bruce Willis' Paraderolle in Stirb Langsam, fesselt im Stream aber mit vielen eigenen Ideen.

Die Mischung kommt offenbar beim Publikum gut an, denn laut Deadline hat der Streaming-Dienst Apple TV+ eine 2. Staffel der Thriller-Serie bestellt. Wie die Geschichte von Nelson in den neuen Folgen weitergeht, ist bisher nicht bekannt.

Wann kommt Hijack Staffel 2 zu Apple TV+?

Die 2. Staffel von Hijack hat noch keinen konkreten Starttermin. Sollte die Produktion in Kürze anlaufen, könnten wir uns eine Veröffentlichung im Sommer 2025 vorstellen. Sie wird jedenfalls früher kommen als ein 007-Auftritt von Elba. Der Star will auf keinen Fall der James Bond nach Daniel Craig werden.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die größten Streaming-Blockbuster 2024 an. Netflix dominiert die Liste eindeutig, aber es gibt auch spannende Filme bei Amazon, Disney+ und Co. zu entdecken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

2024 dürfen wir uns u.a. auf die Fortsetzung zu Zack Snyders Rebel Moon und das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown freuen. Darüber hinaus kehrt Eddie Murphy in seiner ikonischsten Rolle zurück.