1200 Jahre vor Geralt: Netflix kündigt neue Witcher-Serie an

Vor dem Start von The Witchter Staffel 2 hat Netflix ein Serien-Prequel bestellt. Das Spin-off soll uns den ersten Hexer vorstellen. Geralt ist wohl nicht dabei.

Wegen des Coronavirus verzögert sich aktuell die Produktion der 2. Staffel von The Witcher. Heute jedoch serviert uns Netflix ein aufregendes Trostpflaster. Via Twitter kündigte der Streaming-Dienst eine neue Realserie an, die viele Jahre vor Geralt von Riva spielt. Das große Hexer-Universum wird so abermals erweitert.

Neue The Witcher-Serie bei Netflix: Die ersten Infos

Die Fantasy-Produktion trägt den Titel The Witcher: Blood Origin. Die Geschichte trägt sich "1200 Jahre vor Geralt von Riva" zu und zeigt die Entstehung des ersten Hexers, als Monster, Menschen und Elfen miteinander verschmolzen.

Die 1. Staffel soll aus 6 Episoden bestehen, an denen schon zwei namhafte Macher beteiligt sind. Mit Lauren Schmidt Hissrich ist die Showrunnerin der Witcher-Serie von 2019 wieder an Bord und Unterstützung erhält sie von Declan De Barra. Der Drehbuchautor schrieb ebenfalls am Netflix-Original mit.

The Witcher war letztes Jahr ein riesen Erfolg, weshalb die Bekanntgabe des Prequels nicht wirklich überrascht. Andererseits birgt das Projekt ein gewisses Risiko, denn Protagonist Geralt (und damit auch Superstar Henry Cavill) bekommen wir dieses Mal anscheinend nicht zu sehen. Mit The Witcher: Nightmare of the Wolf ist im Übrigen ein Animationsfilm über Geralts Mentor Vesemir bei Netflix in der Mache.

Ein Release-Datum für Blood Origin gab der VoD-Anbieter noch nicht bekannt. Mit einer Veröffentlichung ist zum jetzigen Stand aber wohl frühestens Ende 2021 zu rechnen. Mit der Hauptserie könnte es derweil im Herbst 2021 weitergehen, auch hier ist der genaue Termin bislang nicht in trockenen Tüchern.

