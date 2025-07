15 Jahre haben wir auf diese Sci-Fi-Fortsetzung gewartet: Neuer Tron 3-Trailer überwältigt mit seinen Bildern

Im Oktober kommt endlich der langersehnte dritte Tron-Film ins Kino. Jetzt ist ein neuer Trailer erschienen, der wieder puren bildgewaltigen Sci-Fi-Bombast verspricht. Aber seht selbst!

Mit Tron und Tron: Legacy bestand das bildgewaltige Science-Fiction-Universum rund um die Abenteuer in der virtuellen Welt bislang aus zwei Filmen. 15 Jahre nach dem letzten Teil erscheint mit Tron: Ares 2025 endlich ein neuer Film, der lange in der Produktionshölle festgesteckt hat. Nach der ersten Vorschau ist jetzt ein neuer Trailer zum Sci-Fi-Blockbuster erschienen, den ihr direkt hier schauen könnt. Er fesselt direkt mit großer Bildgewalt.

Hier ist der neue Trailer zu Tron: Ares:

Tron Ares - Trailer 2 (English) HD

Sci-Fi-Bombast im Kino: Darum geht es in Tron: Ares

Die offizielle Synopsis zum neuen Film von Regisseur Joachim Rønning lautet so:

Tron: Ares folgt einem hochentwickelten Programm namens Ares, das aus der digitalen in die reale Welt auf eine gefährliche Mission geschickt wird und die erste Begegnung der Menschheit mit KI-Wesen darstellt.

In der Titelrolle ist Schauspielstar Jared Leto (Panic Room) zu sehen. Daneben kehrt Jeff Bridges als Kevin Flynn aus den beiden vorherigen Filmen zurück. Als Besonderheit soll sich ein Großteil der Handlung in Tron: Ares in unserer echten Welt abspielen. Bislang haben sich die erstaunlichen Sci-Fi-Welten der Reihe in der virtuellen Realität ereignet.

Neben Leto und Bridges sind in Tron: Ares weitere Stars wie Greta Lee (Past Lives), Evan Peters (American Horror Story), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim) und Gillian Anderson (Akte X) vor der Kamera zu sehen.

Die Musiker Trent Reznor und Atticus Ross sind als Nine Inch Nails für den Soundtrack des Films verantwortlich. Den ersten Song daraus, der auch im neuen Trailer läuft, könnt ihr hier hören:

Wann startet der dritte Tron-Film im Kino?



Sci-Fi-Fans sollten sich den 9. Oktober 2025 rot im Kalender anstreichen. Dann startet Tron: Ares hierzulande auf der großen Leinwand. Wer davor die ersten beiden Film nachholen will, hat bei Disney+ die Gelegenheit dazu. Hier streamen Tron und Tron: Legacy im Abo.