169-minütiges Action-Inferno heute Abend bei Netflix – unfassbar unterhaltsam und mit einem Superstar, der ein Mega-Comeback feiert

Einer der großen Action-Blockbuster 2023 erschien in Deutschland bei Netflix. Darin führt Shah Rukh Khan sein beeindruckendes Comeback als Wächter eines Frauenknasts weiter.

4 Jahre nach seiner letzten Hauptrolle meldete sich der indische Superstar Shah Rukh Khan 2023 mit einer Comeback-Kampagne zurück. Erst stieg er in Pathaan in ein erfolgreiches Action-Universum ein, dann übertraf er dessen Erfolg gleich selbst mit Jawan. In Deutschland erschien der Blockbuster nach kurzer Kino-Auswertung direkt bei Netflix. Wer zwischen Weihnachten und Neujahr zünftige Action mit ein bisschen Anspruch sucht, liegt hier genau richtig.

Jawan ist ein wilder Ritt über den zivilen Kampf für Gerechtigkeit

Shah Rukh Khan spielt zwei Rollen in Jawan. Eine davon ist die eines Gefängnis-Wächters, der mithilfe einer Gruppe weiblicher Insassen einen Zug in Mumbai unter seine Kontrolle bringt. Die andere wird nicht verraten.

Azad (Shah Rukh Khan) ist ein Verwandlungskünstler, der mit seiner Knasti-Crew die Sicherheitsbehörden an der Nase herumführt. Durch Geiselnahmen verschaffen sich die Underdogs Gehör in Medien und Politik, um ein Vorgehen gegen Korruption und Ungerechtigkeit zu erzwingen. Dabei kreuzt er den Weg des brutalen Waffenhändlers Kalee (ein teuflisch aufspielender Vijay Sethupathi), der das nicht auf sich sitzen lässt. Anti-Terror-Offizierin Narmada (Nayanthara) ist ihm ebenfalls auf der Spur.

Von nun an wird so genüsslich mit unseren Erwartungen gespielt, wie es vielleicht nur ein Superstar vermag, der weiß, dass man ihn seit Jahren vermisst. Shah Rukh Khan wird gleich mehrfach unter verschiedenen Verkleidungen "enthüllt" – den Jubel im vollbesetzten Kino muss man sich daheim dazudenken. Jawan ist nämlich auch ein Film über das Comeback eines Stars, der nach Misserfolgen ins Straucheln geraten war. Dieses Vorwissen benötigt man aber nicht, um Freude an dem wilden Blockbuster-Ritt mit semi-feministischem Einschlag zu entwickeln.

In dem Action-Film bei Netflix steckt überraschend viel Realität

Zeitlupenschießereien wechseln sich mit wuchtigen Fights ab. Dabei wird in dem Film von Atlee Kumar zwischen Überzeichnung und Realismus, mythischem Drama und Sozialkritik hin- und her getänzelt. Hier schlägt der gestählte Shah Rukh Khan Gegner durch die Wand, da sieht man armen Bauern zu, die unter Schuldenbergen zusammenbrechen.

Mehr Streaming-Tipps:

Reale Fälle fanden Eingang ins Drehbuch, zum Beispiel eine Serie von Todesfällen in einem Krankenhaus, in dem die Sauerstoff-Vorräte knapp wurden. Der Aufruhr über diese Ereignisse wird im Gewand einer (extrem) populären Erzählung verarbeitet. Nun tritt ein fiktiver Held auf der Leinwand für die kleinen Leute ein. Auch so etwas kann Blockbuster-Unterhaltung leisten.

Darin unterscheidet sich Jawan von Pathaan oder den anderen Hits aus dem erwähnten YRF Spy Universe. Sie alle punkten mit ultra-coolen, muskulösen Typen, die dafür geboren wurden, einer gewaltigen Explosion lässig den Rücken zu kehren. Die Macher des Shah Rukh Khan-Blockbusters Jawan wollen mehr. Nur geben sie dafür keine Sekunde ihres Unterhaltungswillens auf. Sobald im Finale eine LKW-Verfolgungsjagd mit einigen grandios beknackten Action-Ideen anrollt, kann man der Rückkehr des Königs nur noch applaudieren.

Dieser Streaming-Tipp wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.