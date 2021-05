2,5 Stunden Netflix-Horror von Zack Snyder wird euphorisch gefeiert - vor allem Matthias Schweighöfer

Schon bald kommt mit Army of the Dead der neue Zack Snyder-Film zu Netflix. Erste Reaktionen heizen die Vorfreude auf eine blutige Achterbahnfahrt an, in der Matthias Schweighöfer glänzen soll.

Fans von Zack Snyder und Zombies (und Matthias Schweighöfer!) müssen nur noch etwas länger als eine Woche warten, bis der neue Film des Regisseurs zu Netflix kommt. In Army of the Dead wird ein Team aus Söldner:innen in ein postapokalyptisches Las Vegas geschickt, um inmitten von Zombiehorden Casinos auszurauben.

Nach spannenden Infos über die speziellen Untoten des Netflix-Films sind jetzt auch erste Reaktionen zu Army of the Dead im Netz aufgetaucht. Bislang fällt das Urteil zu Snyders neuem Film sehr vielversprechend aus. Vor allem auf den Auftritt von Matthias Schweighöfer dürfen wir uns wohl so richtig freuen.

Erste Reaktionen zu Netflix' Army of the Dead versprechen blutige Achterbahnfahrt

Einige Kritiker:innen und Journalist:innen durften den neuen Zack Snyder-Film vorab sehen und haben erste Reaktionen auf Twitter geteilt. Dabei wird Army of the Dead als rasanter Ritt durchs Zombie-Genre gefeiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

#ArmyOfTheDead ist eine blutige, lustige Nervenkitzelfahrt mit Herzrasen. Dave Bautista und seine Crew geben uns ein abgefahrenes 2-Stunden- und 28-Minuten-Abenteuer voller Zombie-Kills. Muss man gesehen haben!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zack Snyders #ArmyOfTheDead ist ein absoluter Knaller. Es ist Snyders bisher lustigster Film. Er ist an mehreren Stellen wirklich furchterregend (die Leuchtstab-/Flur-Sequenz ist purer Horror). Die menschliche Besetzung bringt legitime Emotionen und die Zombies sind UNGLAUBLICH. Ich liebe es, Zack frei von DC zu sehen.

Der DC-Vergleich bietet sich aber wohl auch bei Snyders neuem Film an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich habe #ArmyoftheDead gesehen und bin komplett an Bord in dieser Welt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Zack Snyder Warner Bros. einfach abgehängt und seinen eigenen Suicide Squad-Film gedreht hat, aber mit Zombies. Wie ist es damit.

Army of the Dead-Hype für Matthias Schweighöfer

Zwei Reaktionen steigern außerdem die Vorfreude auf Matthias Schweighöfer, der in Army of the Dead einen Safeknacker spielt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Army of The Dead ist eine gewalttätige, blutige und blutige Explosion. Zack Snyders neueste Version ist ein absurd lustiger und übertriebener, Genres verbiegender Zombie-Film. Während die gesamte Besetzung großartig ist, stiehlt Matthias Schweighöfer jede Szene. Oh, und der Vorspann ist absolut episch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

#ArmyOfTheDead war TOTAL mein Ding. Wie erhofft haben das Setting und Zack Snyders Auge eine geradezu atemberaubende Darstellung von Zombie-Chaos und Gemetzel ergeben. Bin dem ganzen Ensemble mächtig verfallen, aber ich brauche vielleicht einen 2,5-stündigen Film nur über diese beiden...



Unter das Lob für Zack Snyders Netflix-Film mischt sich auch Kritik

Neben den sehr positiven ersten Stimmen gibt es aber auch Meinungen, die Army of the Dead kritisieren:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insgesamt wollte ich mehr von #ArmyOfTheDead. Er ist gut besetzt und oft lustig. Aber trotz der Mischung der Genres Heist/Zombie wird auch nicht viel Neues hinzugefügt. Ein oder zwei frische Versatzstücke inmitten vertrauter Blutkörperchen, aber davon abgesehen hat man mehr oder weniger alles schon so gesehen.

Ab dem 21. Mai 2021 können wir uns selbst von Zack Snyders neuem Film überzeugen. Dann kommt Army of the Dead als Stream zu Netflix.

Podcast für Zack Snyder-Fans: Wie gut ist der Snyder-Cut von Justice League?

Die Justice League erstrahlt im neuen Gewand im sogenannten Snyder-Cut. Jahrelang bemühten sich Fans um die originale Schnittfassung des DC-Blockbusters von Zack Snyder. Jetzt streamt Zack Snyder's Justice League in Deutschland.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge von Streamgestöber beantworten Jenny, Matthias und ich die Frage, ob sich der 4-stündige Film lohnt. Wie viele Änderungen gibt es, was hat es mit dem seltsamen Bildformat auf sich und bereichert der umstrittene Epilog den Superheldenfilm? All das und mehr erfahrt ihr im Podcast.

*Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Freut ihr euch schon auf Zack Snyders Army of the Dead?