20 Jahre Saw: Das ist die wahre Inspiration für die ikonische Puppe, die heute jeder kennt

Billy die Puppe ist das Maskottchen der Saw-Reihe von James Wan. Die Idee dazu kommt von einem anderen Horror-Meister und ist bedeutend älter als die Saw-Filme.

Zu den wichtigsten Erkennungsmerkmalen der Saw-Filme gehören die tödlichen Fallen, der Serien-Killer Jigsaw und sein Avatar, die Puppe Billy. Diese ist fest mit der Horror-Reihe verankert und gilt als Referenz in zahlreichen Parodien. John “Jigsaw” Kramer (Tobin Bell) nutzt sie, um Nachrichten an seine Opfer zu schicken.

Am 29. Oktober 2024 wird die mittlerweile legendäre Saw-Reihe 20 Jahre alt. Das Vorbild für die Puppe ist allerdings schon deutlich älter. Regisseur James Wan hatte sie durch einen italienischen Thriller von Dario Argento aus dem Jahre 1975.

Saw wird 20 Jahre alt – und das Horror-Vorbild für Billy bald 50

Im Museum von Genova in Italien steht eine Nachbildung der Saw-Puppe Billy. Auf der Website des Museums werden unter einer Beschreibung ein paar Fun Facts zu dem Film notiert. So wird die Puppe als Referenz auf den Film Profondo Rosso - Die Farbe des Todes von 1975 genannt. In diesem taucht ebenfalls eine Puppe auf. Auch wenn sie im Gesicht sehr anders aussieht, trägt auch diese Puppe einen schwarzen Smoking und wird vom Mörder als Ablenkung für sein Opfer genutzt.

Die gruselige Puppe ist allerdings nicht die einzige Referenz auf Dario Argento, die man in James Wans Werken finden kann. 2021 erschien Wans Film Malignant, in dem er neben Argento auch andere Vertreter des Genres Giallo zitierte. In einem Interview mit Bloody Disgusting hat er selbst über die Referenzen und das Genre gesprochen.

Ich bin so ein großer Giallo-Fan. Ich meine, das lässt sich nicht leugnen. Das habe ich in der Vergangenheit schon immer gesagt. Ich hatte schon immer den Wunsch, einen Giallo-Film zu machen, aber auf meine Art; meine Version von Giallo.

Das Genre Giallo ist ein italienisches Sub-Genre des Thrillers und geht auf die Kriminalliteratur zurück. Im Fokus steht eine Reihe von Mordserien und die Aufdeckung der Identität des Killers. Teil des Genres sind besonders blutige und brutale Mordszenen. Das Genre gilt als Vorläufer des amerikanischen Slasher-Films. Auch Teil des Genres sind die Twists, die sich durch den Film ziehen.

Die Verbindung zwischen den italienischen Giallo-Filmen und der Saw-Reihe liegt dabei auf der Hand. Immerhin gehören die Twists und ausgeklügelten wie brutalen Mordszenen genzur Saw-Reihe